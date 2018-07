Veteranløbere fra Ballerup i VM-finalen

Der blev købet igennem i København ved veteran VM i orienteringsløb. Mange løbere fra Ballerup fik gode placeringer i løbet. Foto: privatfoto

Løb Christianshavn og Slotsholmen var søndag for en stund forvandlet til et livligt centrum for sprintfinalen ved veteran VM i orienteringsløb.

Af Redaktionen

Det hidtil største orienteringsløb i Danmark med mere end 4200 deltagere fra 45 lande. Veteran VM er utrolig livsbekræftende, og eksempelvis hele 186 deltagere på 80+ beviser, at alder ikke er nogen hindring for et godt og aktivt liv.

Sprint er en uhyre stressende form for orienteringsløb. Banerne er ofte lagt i kringlede gyder, stræder og baggårde med mange fælder, der kan lede løberne på afveje og dermed koste dyre sekunder – og medaljer.

Ballerup Orienteringsklub deltog i mange af veteranklasserne med en bred trup på hele 31 løbere. Sprintmesterskabet blev afgjort med kvalifikationsløb lørdag i Hørsholm og finaleløb søndag i indre København, og forventningerne om et fantastisk arrangement blev indfriet til fulde.

Ambitionen var at kvalificere flest mulige løbere til A-finalerne, men konkurrencen var hård mod mange stærke og tidligere eliteløbere. Ikke desto mindre lykkedes det for 11 Ballerupløbere at erobre en plads i en A-finale, og yderligere to var kun få sekunder fra cuttet, et rigtig godt resultat.

Selvom det ikke blev til medaljer, blev det til flere fine placeringer. Lars Hanghøj Petersen blev nummer 25 ud af 294 løbere i H-60, Diana Cederberg nummer 31 i D-40, Lisbeth Jensen nummer 23 i D-70, og Kirsten Truelsen nummer 28 i D-75.

Danmark blev i øvrigt samlet topscorer i sprint med fire guldmedaljer, en sølvmedalje og to bronzemedaljer foran så stærke o-løbsnationer som Sverige, Finland, Norge og Schweiz.