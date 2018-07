Masser af medaljer til Triton

Glade medaljetagere fra Triton efter weekendens konkurrencer ved DM i Aalborg. Foto: privatfoto

Svømning De seneste fire dage Aalborg været værtsby for sommerens Danske Mesterskaber i svømning på langbane for juniorer, og TRITON stillede med 20 svømmere til start. Og mesterskabet bød på mange flotte resultater – både i de individuelle løb og i holdkapperne.

Af Redaktionen

TRITON hev i alt 9 DM-medaljer med hjem til Ballerup, og blev søndag aften efter stævnets afslutning kåret som landets tredje bedste juniorhold, da holdet vandt en tredjeplads i holdkonkurrencen.

Fire gange kunne TRITON-svømmere stå øverst på skamlen og lade sig kåre som Dansk Juniormester 2018

Liva Palmund vandt både 50 meter. ryg og 100 meter ryg , Kasper Bonnichsen vandt 200 meter butterfly.

Damernes holdkap i 4 x 100 meter medley kunne lørdag aften ligeledes lade sig hylde som Danmarksmestre.

Holdkappen blev svømmet af Liva Palmund, Emilie Nyegaard, Camilla Hougaard og Julie Brandt.

TRITON havde mange svømmere med i finaleafsnittene om aftenen, og kæmpede med om medaljer mange gange.

Emilie Nyegaard tog en superflot bronzemedalje i 200 meter bryst, Oliver Thor Sørensen pressede sine konkurrenter i 200 meter butterfly og vandt en sølvmedalje.

De sidste to medaljer blev svømmet hjem i stævnets to sidste løb – holdkapperne 4 x 200 meter individuel medley.

Pigerne hoppede først i vandet og kæmpede hele løbet og endte med en bronzemedalje.

Herefter hoppede drengene i vandet og var hele løbet opsatte på, at følge op på pigernes præstation. Drengene kæmpede flot hele løbet og sluttede af med en sølvmedalje.

Juniorsvømmerne kan nu gå på en meget velfortjent sommerferie, og vil være klar til start i begyndelsen af august, hvor East Kilbride Badet igen bliver træningsbase.

Holdets træner Karsten Olesen stopper i klubben efter denne sæson, og nye træner for holdet efter ferien bliver Mads Maj, som tiltræder 1. august og kommer fra en cheftrænerstilling i Holstebro.

TRITONS stærke seniorhold venter dog en uge med at holde sommerferie, de tager onsdag til Odense for at svømme DM-L for seniorer.