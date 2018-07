Svar om sporarbejde

Debat Kære Christina og Kasper

Af Varun Sivapalan, Projektleder, Banedanmark

Vi har fuld forståelse for, at vores arbejde med at forny Frederikssundsbanen, kan være en hård omgang, når det påvirker jeres hverdag. Særligt også her i sommervarmen, hvor det er naturligt at åbne vinduer for at få noget luft ind.

Det har ikke været muligt at opføre jordvolde i retning mod jeres hus, da der er meget lidt plads mellem sporene og nabogrundene. Samtidig kommer meget af den støj, du oplever, fra aktiviteter der udføres mellem de spor, hvor der normalt kører tog.

Vi har været i dialog med flere naboer, om der kan laves nogle støjreducerende tiltag i retning mod Bispevangen/Degnevangen. Vi har kigget på forholdene omkring byggepladsen igen, og er kommet frem til, at der kan laves en støjdæmpende væg, som vi i skrivende stund er ved at færdiggøre med træplader. Det skulle meget gerne reducere støjen fra vores aktiviteter på byggepladsen.

Byggepladsen i Pederstrup er valgt på baggrund af, at der skal være sidespor til de normale to S-togsspor for at vi kan udføre vores arbejde. Vi skal have mulighed for at kunne køre ind med vores materialekørsler ind til selve byggepladsen. Både dag og nat. Så det ikke blokerer for vores arbejdskøretøjer. Hvis det ikke var en mulighed, ville vi være nødsaget til at arbejde væsentligt længere tid end det allerede udmeldte.

På byggepladsen behandler vi bagharp (skærver, sten etc) fra banen, der knuses til blandt andet grus, og det bliver derefter genanvendt i forbindelse med sporombygningen ude på strækningen. Samtidig har vi behov for et stort areal for at kunne håndtere så store mængder, som det er tilfældet på byggepladsen i Pederstrup, hvor vi i løbet af projektet vil behandle over 100.000 tons bagharp.

Netop ved at knuse bagharpen og genanvende størstedelen af den, har vi halveret antallet af lastbiler i Ballerup og omegn med ca. 4.000 stk.

Generelt har vi ikke hjemmel til at give erstatning, medmindre der er et tab der kan opgøres økonomisk og som er forårsaget af andres ansvarspådragende handling. Desuden giver anlægsloven ikke hjemmel til at tilbyde genhusning. Etableringen af den støjdæmpende væg, der forventes færdig i denne uge, er det yderste vi har mulighed for at strække os indenfor gældende lovgivning.

Loven om jernbanedrift foreskriver, at naboer til jernbanen må tåle en vis samfundsudvikling langs jernbanenettet. Det er et faktum, at det nære naboskab med jernbanen giver nogle ulemper. Det er der, hvor de samfundsmæssige hensyn går forud for hensynet til den enkelte. De retlige principper er, at jernbanen er en ejendom, der tjener almennyttige forhold, der også kommer grundejerne til gode. Selvom der er en række ulemper forbundet med tilstedeværelsen af jernbanen, er udgangspunktet, at denne form for infrastruktur er en lovlig, normal og sædvanlig virksomhed, som ejeren af fast ejendom i banens nærhed under normale omstændigheder må acceptere.