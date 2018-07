Utilfreds med banearbejde

Debat Nu er vores tålmodighed med Banedanmark og Ballerup Kommune ved at være løbet ud.

Af Christina og Kasper Tang-Hansen, Degnevangen 8, Ballerup

Vi har stor forståelse for at der skal renoveres skinner på strækningen – og at det ville kunne give os støjgener. Men at der bliver placeret en kæmpe arbejdsplads lige overfor et stort beboelsesområde er os en gåde?!

I har ganske rigtigt lavet nogle støj volde – som I sendte os et brev om, men hvorfor får vi den information, når det ikke er volde mod vores hus, eller vej?!

Vi er konstant generet af larmen fra arbejdspladsen – og fra skinnerne, da der jo er lavet et indkørselspor op til arbejdspladsen, og når de tunge arbejdsmaskiner/tog bremser ned, så er det konstant uden for vores hus/have.

Når vi ikke generes af larmen fra sorteringen af skærverne, så er det larm fra diverse store, lange og tunge tog ellers er det råben fra personalet, dytten eller tog der konstant holder i tomgang udenfor an huset.

Alt det her foregår både dag og nat, alle ugens dage. Det gør at det rent faktisk er umuligt for os at opholde os i vores have, eller sove med vinduerne åbne (hvilket er ulideligt i denne her varme). På trods af at vores lille datter har værelse længst væk fra skinnerne – har døren og vinduet lukket, så kan vi hele tiden se, at der kommer “lydbevægelser” på vores baby alarm, og det er på grund af larmen fra pladsen.

Vi er normalt på ingen måde sarte i forhold til støj – min mand er selv lokomotivfører på s-tog, og vi er vant til larmen fra togene til daglig, og nå de kører om natten i weekenderne og larm når der slibes skinner, beskæres træer og hvad der ellers sker ude på skinnerne.

Nu har vi bare fået nok – vi vil gerne kunne opholde os i vores eget hus, og gerne kunne få en ordentlig nattesøvn snart.

I må snart finde en løsning, enten kompensere os på en måde så vi kan finde anden overnatningsmuligheder – eller få styr på larmen, tog i tomgang/dieseldampe.

Ser frem til svar hurtigst muligt.