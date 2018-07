Halvdelen af Skovlunde Centret får nye ejere

Nedrivningen af Skovlunde Centret er i fuld gang og snart følger opbygningen. Nu har halvdelen af projektet fået nye ejere Foto: Arkivfoto

Projekt Det bliver et andet firma, som fremover kommer til at stå for udviklingen af dele det nye Skovlunde Center. Halvdelen af projektet forbliver dog hos Skovlunde Invest.

Af Ulrich Wolf

Omdannelsen af Skovlunde Bymidte er i fuld gang og der bygges, rives ned og drømmes om en flot fremtid for Skovlunde Centret og beboerne i bymidten.

Det er Skovlunde Invest der står bag det store projekt, siden de købte centret for halvandet år siden, men nu har Skovlunde Invest fundet en partner som skal medfinansiere og færdiggøre en del af den nye bymidte.

I alt tre byggefelter er nu solgt til ejendomsudviklerfirmaet 1927 Estate, der i forvejen arbejder med netop udvikling af byggeprojekter og ejendomme.

Det betyder i praksis, at 1927 Estate overtager delområde 1, som er etageboligblokkene mod Ballerup Boulevard, en del af område 2 som er dagligvarebyggeriet samt boligerne ved Bybuen samt delområde 6 som er rækkehusene ved den tidligere Irma p-plads. Altså omkring halvdelen af projektet.

Erfarne partnere

»Det er et erfarent firma, der har de kompetencer, der skal til for at bygge og udvikle de områder, de har med at gøre.

Det har fra begyndelsen været planen, at vi skulle tegne stregerne og udvikle, men at vi skulle have andre til at medfinansiere og bygge. 1927 Estate kan bygge langt bedre og billigere end vi kan og målet er naturligvis, at det skal komme de beboere og forretninger til gode, der skal flytte ind i Skovlundes nye bymidte,« siger Bjørn Skouenby indehaver af Skovlunde Invest. Han siger samtidig, at der ikke er tale om at hele Skovlunde-projektet er blevet solgt.

»Vi fortsætter med gågaden og resten af projektet. Så det her handler om, at vi finder en partner, som kan bygge mere og bedre end vi kan,« siger Bjørn Skouenby.

Det betyder, at det resterende område, detailhandelsområdet samt strædeforløbet stadig er hos Skovlunde Invest og det område kræver mere planlægning over et længere forløb, og det vil Skovlunde Invest derfor koncentrere sig om.

Bedste udvikling

»Tidplanen er uændret. Vi regner stadig med, at byggeriet går i gang ved årsskiftet og at den plan, som er rullet ud vil holde. Nu er det bare en anden, der står bag byggeriet. Men vi er helt trygge ved at overlade halvdelen af projektet til 1927 Estate og samtidig overholde den del af lokalplanen, som allerede er vedtaget, så vi får den bedst mulige udvikling af bymidten,« siger Bjørn Skouenby.

1927 Estate er et familieejet jysk ejendomsudviklerfirma, der siden 1927 har haft med ejendomsmarkedet at gøre.