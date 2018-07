Kritik og ros til UNICEF-projektet

Ballerup var UNICEF-by sidste år og det affødte en lang række aktiviteter i hele kommunen. Nu er der kommet en evaluering, der peger på både gode og mindre gode ting ved projektet. Foto: Arkivfoto

Evaluering Det er et halvt år siden, at Ballerup var UNICEF-by. Nu bliver projektet evalueret.

Af Ulrich Wolf

Igennem hele 2017 var Ballerup UNICEF-by under temaet ’uddannelse til alle’. Projektet omfattede en lang række aktiviteter, hvor formålet var at samle penge ind til uddannelse til børn i andre lande. Der var især aktiviteter retter mod skoler og institutioner, men også virksomheder og generelt borgerrettede aktiviteter var i fokus.

Nu er der kommet en evaluering udarbejdet af styre- og arbejdsgruppen for projektet og den har en række konklusioner, der nu er offentliggjort.

Godt og skidt

Hovedkonklusionerne er, at der har været over 100 aktiviteter i perioden og at de borgere, der har været med, føler, at de har bidraget til et godt formål.

Der er kommet relativt store beløb ind fra erhvervs- og foreningslivet sammenlignet med øvrige kommuner. Projektet samlede i alt 650.222,50 kroner ind i løbet af hele året, hvilket er et godt stykke fra den planlagte million kroner. Det har dog hele tiden været Ballerup Kommunes argument, at det ikke så meget handlede om det indsamlede beløb, men om de mange aktiviteter.

Evalueringen peger også på en række udfordringer i forbindelse med projektet.

Det har krævet en del ressourcer i organisationen generelt og det har været svært samle hele organisationen omkring projektet. Samtidig mener man, at man med lignende projekter kunne samle projektledelsen i en tværorganisatorisk enhed, da det sender et signal om fælles ansvar og at planlægningen skal finde sted længe før projektåret begynder.

Dialogforum og Skoleforum har meldt tilbage, at de har oplevet projektet som forstyrrende i en travl hverdag og at det har trukket på mange ressourcer. Man påpeger dog også, at der har været gode oplevelser, men at man skal være opmærksom på, om temaerne er svære at forholde sig til eller måske endda uhyggelige for de mindste børn.

Både på skole- og på institutionsområdet har forældrene meldt tilbage, at det er et problem, hvis der skabes ulighed mellem børnene i forhold til forældrenes mulighed for at bidrage økonomisk til projektet.

Noget rod

Netop det økonomiske tilskud affødte også en par kommentarer, da evalueringen blev drøftet i kommunalbestyrelsen.

»Det har været en rodet proces, hvor man har skullet have penge med i skole og den slags. Det har ikke fungeret ret godt og jeg synes måske, at man skulle bruge tiden på at lære noget fagligt i skolen i stedet,« sagde Allan Christensen (C).

Også Enhedslistens Stine Rahbek Pedersen knyttede et par kritiske kommentarer til projektet.

»Det var et godt formål og en god idé. Men det skabte også meget uro i skolerne og blandt personalet, så det skal forberedes bedre, hvis man skal have et lignende projekt en anden gang,« sagde hun.