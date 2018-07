Ballerup skal have en veteranpolitik

På Ballerup Rådhus fejres hvert år den nationale flagdag den 5. september, hvor lokale veteraner hyldes. Nu får de også deres egen politik og koordinator. Foto: Arkivfoto

Anerkendelse Ballerup Kommune vil indføre en veteranpolitikfor at anerkende det arbejde, som udsendte udfører i verdens brændpunkter. Men ikke alle er lige begejstrede.

Af Ulrich Wolf

Igennem en del år har rigtig mange danske mænd og kvinder været udsendt til verdens brændpunkter som soldater, mineryddere, læger eller andet, der skal gøre en forskel i mange forskellige lande.

Nogle få ofrer livet, mens langt de fleste heldigvis vender hjem igen og fortsætter deres tilværelse. Men blandt dem er også nogen, som har svært ved at finde sig til rette med dagligdagslivet og ender med at få brug for hjælp.

Derfor har mange kommuner vedtaget en veteranpolitik, hvor man kan sætte fokus på veteraners indsats og hjælpe dem, som har behov for det.

Således også i Ballerup, hvor man vil indføre en veteranpolitik, netop for at anerkende de udsendtes indsats, og samtidig vil man ansætte en veterankoordinator, som skal hjælpe de veteraner, som har problemer.

Den nye veteranpolitik var til debat i kommunalbestyrelsen og stort set alle var enige om, at man skal have en veteranpolitik.

Men Enhedslistens Ali Abbasi var mildest talt ikke begejstret.

Ild i verden

»Jeg synes selvfølgelig, at man skal anerkende folk, der rejser ud som mineryddere og læger og den slags. Men den formulering i politikken, der beskriver veteraner som helte og at de skal have ubetinget anerkendelse og den slags, det synes jeg ikke er i orden. Det er for store ord og det er ikke noget, som folk kan leve op til,« sagde Ali Abbasi.

Derefter fulgte en lang ’tale’, hvor Ali Abbasi talte om at veteraner er med til at sætte ild i verden og at indsatsen ikke har hjulpet i Afghanistan, Irak og Libyen. På den baggrund stemmer han imod indførelsen af veteranpolitikken.

Stor betydning

Den svada fik flere af de øvrige medlemmer af kommunalbestyrelsen til at gå i rette med hans ord.

»Jeg har for nylig haft 25 års jubilæum som garder og mødte mange af de gamle kammerater, hvor nogen har været udsendt. Det er helt klart, at det har en stor betydning for de tidligere udsendte,« sagde Allan Christensen(C).

Trods debatten vedtog politikerne at sende veteranpolitikken i høring hos Veteranrådet, der er et tværkommunalt samarbejde om veteraner mellem Ballerup, Furesø, Gladsaxe, Herlev og Lyngby-Taarbæk kommuner, inden den endeligt vedtages.