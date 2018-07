Boligprojekt indstillet til pris

Korngården i Ballerup er som forvandlet efter en gennemgribende renovering. Derfor er byggeriet nu indstillet til Renover prisen. Foto: Foto: Carsten Ingemann.

Indstilling Den store renovering af Korngården i Ballerup er nu indstillet til den landsdækkende Renover pris.

Af Ulrich Wolf

Den store og gennemgribende renovering af bebyggelsen Korngården, der ligger på Rugvænget og Kornvænget i Ballerup, er nu blevet indstillet til den landsdækkende Renover pris. Projektet er blevet udvalgt blandt 182 indstillede projekter og er nu et af i alt seks, der skal dyste om prisen, der uddeles den 6. september.

Renover prisen bliver uddelt for sjette gang og i udvælgelsen lægger nomineringsudvalget især vægt på eksempelværdi, energikrav, bæredygtighed, samarbejde, brugskvalitet, bidrag til omgivelser, økonomi og værdiforøgelse samt kvalitet i udførelsen.

Årets projekter har en bred spændvidde og omfatter private boliger, erhvervsbyggeri og luksusbyggeri.

Det er et valgkollegie bestående af 70 udpegede medlemmer fra branchen, der får det endelige ord og henover sommeren skal de stemme om, hvem der skal have prisen og en check på 100.000 kroner ved overrækkelsen den 6. september.

Vellykket renovering

Korngården er fire blokke, der er opført i 1958 og omfatter 248 boliger, alle tre værelses uden altaner.

De mange år på bagen og en utidssvarende komfort sammen med skimmelsvamp og byggeskader har betydet, at DAB, som ejer byggeriet, satte gang i en gennemgribende renovering i 2016 sammen med Landsbyggefonden. Der er blevet etableret nye køkkener og badeværelser, nye fællesområder og ældrevenlige boliger samt lejligheder med adgang for handicappede. Desuden er der blevet etableret nye familievenlige boliger, og dermed har man fremtidssikret byggeriet samtidig med, at man har forsøgt at bibeholde det oprindelige præg.

Projektet er nu gennemført og er blevet så vellykket, at Korngården altså er indstillet tilden store pris.

Renover prisen er stiftet i 2013 af Realdania og Grundejernes Investeringsfond med henblik på at anerkende renoveringsprojekter, der er med til at vise vejen for, hvordan vi bedst løser den store samfundsmæssige opgave, det er at få opdateret den eksisterende bygningsmasse i Danmark.