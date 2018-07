Så fik de unge deres streetbane

Og så var der fri leg i klatrestativer, boldbaner og alle andre steder på det store område. Foto: Foto: Flemming Schiller.

Sjovt En ide blandt elverne på Baltorpskolen afdeling Grantoften er nu blevet til en flot street bane med en række aktiviteter. Nu er den indviet og klar til brug.

Af Ulrich Wolf

Sidst i juni gik en gammel drøm i opfyldelse, da den store street bane på Baltorpskolens afdeling Grantoften blev indviet med alt, hvad der til hører.

Banen er et stort område med plads til parkour, en boldbane med gummibelægning, siddeplinte og en række andre ting, der skal gøre banen til et yndet aktivitets- og hænge ud sted for områdets børn og unge.

Men en ting er, at banen nu er en realitet og at det nu er et sted, hvor alle kan komme og være sammen. Men historien bag banens tilblivelse er et kapitel for sig.

Allerede i 2016 fik elevrådet på skolen ideen om en parkourbane, hvor eleverne kunne have det sjovt. Men de penge der var til rådighed rakte ikke langt og derfor håbede man at få del i Borgermillionens midler.. Men projektet blev ikke stemt igennem til Borgermillionen og derfor måtte man finde på noget nyt.

Bredt samarbejde

Derfor mødtes Grantoftens afdelingsbestyrelse med lærere og elever og fik skitseret et projekt, der kunne realiseres i bidder. Samtidig fik Grantoften 300.000 kroner af kommune til projektet ’Tryghed i Grantoften’. Man fik aktiveret en landskabsarkiteket fra Ballerup Kommune og projektet blev endelig godkendt af politikerne og kunne derfor sættes i gang. Desuden fik eleverne bevilget 20.000 kroner fra børnerådsdagen til mobile hængekøjer på området, som snarest vil blive sat op, så de også bliver en del af den nye street bane.

Under alle omstændigheder er den nye bane ikke bare et elevprojekt, men et projekt, der har involveret store dele af området og derfor også er ’ejet’ af området. Alle har set frem til at banen endelig blev en del af gadebilledet og en del af hverdagen for børn og unge i området.