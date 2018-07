På to hjul i stedet for skinner

Sol, sommer og cykler med strøm. I alt 60 medarbejdere har meldt sig til KMD’s forsøg med afprøve elcykler. Både for at afhjælpe den akutte transportudfordring i forbindelse med sporarbejdet på S-banen, men også på længere sigt håber man at flere vil cykle på job. Foto: privatfoto

sundt Hos KMD i Ballerup har man taget sommerens sporarbejde som et signal til at tænke kreativt. Derfor har en gruppe medarbejdere skiftet togkupeen ud med en elcykel.

Af Ulrich Wolf

Sommerens store sporarbejde på S-banen har, som nogen måske har bemærket, givet en del udfordringer for mange mennesker.

Men hos KMD i Ballerup, hvor mange til daglig tager toget på arbejde, har man forsøgt at vende de udfordringer som medarbejderne oplever i forbindelse med deres daglige transport, til noget positivt.

Derfor har virksomheden opfordret medarbejderne til at cykle på arbejde. Men de skulle ikke bare tage deres egen gamle havelåge ud fra garagen og trampe af sted.

I juni og juli måned har KMD nemlig arrangeret, at de medarbejdere, der vil være med i forsøget, kunne teste en elcykel. Indtil videre har 60 medarbejdere meldt sig til forsøget, der skal få flere til at tage cyklen, også når togene igen kører normalt.

»Ved at give medarbejderne chancen for at prøve en elcykel håber vi, at vi kan motivere flere, der normalt ikke vil cykle, på grund af distancen eksempelvis, til at cykle. En elcykel er stadig en relativ stor udgift, så det at man kan få lov til at prøve det af et par dage, kan måske hjælpe til, at flere medarbejdere får lyst til at investere i en elcykel. Det vil både afhjælpe den akutte transportudfordring, men vi håber, at det er en trend, der vil binde an længere ud i fremtiden,« siger CSR og Public Affairs Manager i KMD, Ditte Clausen.

Tænker på klimaet

Virksomheden er også optaget af at føre en ansvarlig miljøpolitik og arbejder på at reducere CO2 aftrykket, så derfor falder tilbuddet om elcykler godt i tråd med den linje, som KMD har på klimaområdet. Derfor tilbyder virksomheden også aflåst cykelparkering og gode bade- og omklædningsfacilteter til de medarbejdere, som cykler.

»Hvis vi med dette initiativ som dette, kan motivere bare nogle af medarbejderne til at skifte bilen ud med en elcykel, så betragter vi det som en sejr for miljøet, også selvom det ikke kan måles i et CO2 -regnskab,« siger Ditte Clausen.