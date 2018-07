Den nye street bane ved Grantoften blev indviet

Street banen blev indviet. Foto: Foto: Flemming Schiller.

Billedgalleri Efter et bredt samarbejde mellem forskellige lokale aktører, blev den nye street bane indviet til for glæde for små og store børn i området omkring Grantoften og Baltorpskolen.

Af Ulrich Wolf