”Den Musiske Scene i Ledøje er vores legeplads”

Michael Vesterskov og Marianne Mortensen er både par i privaten og professionelt, når de står bag Den Musiske Scene i Ledøje, hvor de hvert år disker op med musikalske godbidder og gode fortællinger. Foto: Foto: Flemming Schiller.

Parløb Billetprisen er lille, men de kunstneriske ambitioner høje, når Marianne Mortensen og Michael Vesterskov inviterer til intime kulturaftener i Ledøje. Det har de nu gjort i fem år og er nærmest blevet en lokal kulturinstitution, der altid spiller for fulde huse.

Af Dorthe Oxgren

De har været par i 30 år, og musikalske legekammerater de seneste 13, og for fem år siden søsatte de så Den Musiske Scene i Ledøje, der hvert år disker op med musikalske og kulinariske lækkerier i det lille kulturhus Ved Gadekæret.

59-årige Michael Vesterskov og jævnaldrende Marianne Mortensen startede deres musikalske parløb, da de i 2005 udgav deres første cd ’Du, jeg og månen’. Michael Vesterskov er musiker, komponist og forfatter, og Marianne Mortensen skuespiller og sanger, uddannet på Århus Teaterskole.

»Det var Bebe Risenfors (svensk musiker og producer, der bl.a. har arbejdet sammen med Elvis Costello og Tom Waits, red.) som jeg spillede sammen med på Betty Nansen Teater i forestillingen Woyzeck, der bandt os musikalsk sammen,« fortæller Marianne Mortensen en solrig sommerdag hjemme i haven i Ledøje, hvor parret har deres base, og Michael Vesterskov sit studie.

Forening ved et tilfælde

Det er også herfra idéen til foreningen Den Musiske Scene i Ledøje opstod i en prekær situation, da Marianne Mortensen stod uden job.

»Det var nærmest lidt af et tilfælde. Situationen var den, at jeg var arbejdsløs, og vi måtte finde på noget for at kunne betale huslejen. Så opstod ideen om at lave koncerter med mad og servering i Ved Gadekæret, men det måtte jeg ikke for A-kassen, med mindre det var i forenings-regi. Vi forsøgte at få en lokal forening til at stå for det, men det lykkedes ikke rigtigt. Så vi besluttede os for at stifte vores egen forening,« siger Marianne Mortensen om tilblivelsen af Den Musiske Scene i Ledøje.

Og sådan blev det. Duoen Mortensen og Vesterskov involverede deres to døtre, og så gik de ellers i gang med at finde et tema, komponere musik, sammensætte menu og sælge billetter. De laver alt selv, det kunstneriske indhold og det kulinariske, nøje afstemt til aftenens tema. Og den opskrift synes at have vundet gehør hos publikum, der får en intim og personlig oplevelse i det lille kulturhus i hjertet af idylliske Ledøje.

»Alt er nøje tilrettelagt fra aftenens tema og musikalske sammensætning til menu og borddækning. Der er lagt bordplan, så ikke noget med at komme en halv time før for at få en god plads. Michael står i baren, og jeg tager imod folk og byder velkommen. Første gang, vi lavede det, gik vi hjem midt om natten samme med vores piger, meget, meget trætte, men meget opstemte. Det var så fantastisk. For folk var så glade for det,« siger Marianne Mortensen om det første arrangement, der gav parret blod på tanden, hvorefter de gentog successen.

En legeplads

Og det har de gjort lige siden, og altid for fulde huse. Med en billetpris på 250-300 kroner for et helaftensarrangement med middag, er der ikke mange penge i det, snarere tværtimod, hvorfor parret må trække på goodwill fra deres netværk, når der skal tilføres ny kunstnerisk luft til arrangementerne. Men de vil ikke undvære det, for Den Musiske Scene i Ledøje er også et kunstnerisk frirum, hvor de kan afprøve nye ting.

»Vi har noget på hjerte, som vi gerne vil formidle, og det har vi muligheden for her, siger Michael Vesterskov og fortsætter:

»For os er det en legeplads, hvor vi kan tillade os at prøve ting af. Blandt andet optog vi vores anden cd live til et af arrangementerne, så publikum blev en del af den proces. Og det, synes folk, var spændende.«

»Vores mål er at skabe et rum, der skaber tæthed i en tid, hvor der er skabt afstand mellem mennesker. I en tid, hvor vi taler om ’dem’ og ’os’, og hvor der hersker megen skepsis og mistillid mellem folk. Her skaber vi et rum, hvor vi kan kigge på hinanden med tolerance og varme, og hvor fordommene bliver opløst.«

Temaerne snor sig om det kaos og de følelser, der følger med at være menneske. Om vores længsler og drømme, ensomhed og sårbarhed. Fortalt med varme og glimt i øjet, og uden det bliver banalt, understreger parret, der selv er blevet overrasket over, hvad Den Musiske Scene i Ledøje har udviklet sig til. Publikum kommer igen, og de kommer gerne langvejs fra for at opleve, hvad intimscenen i Ledøje nu har sat på programmet.

Hidtil har foreningen stået bag ti årlige arrangementer, men nu skruer parret lidt ned for antallet, så det også passer ind i Marianne Mortensens engagement på Mungo Park, hvor hun er en del af det faste ensemble. Det kunstneriske niveau bliver der ikke skruet ned for, lover de. Tværtimod har parret nye ting i ærmet, som de løfter sløret for, når programmet for den kommende sæson er endelig færdigt.