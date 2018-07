Det skal være let at være frivillig

Debat Det er meget frustrerende og sørgeligt at læse, at Kræftens Bekæmpelse her i Ballerup nu desværre har valgt at lukke lokalforeningen efter 10 års vigtigt og godt arbejde for mange borgere her i kommunen. Der er virkelig brug for Kræftens Bekæmpelse også i Ballerup.

Af Karsten Kriegel, næstformand i Frivillighedsrådet

Endnu mere bedrøveligt er det, når man læser, at årsagen tilsyneladende er, at Ballerup Kommune er for tunge at danse med og at foreningen føler, at patientforeninger ikke er prioriteret. Det nævnes, at det er svært at låne egnede lokaler til foreningens aktiviteter.

Dette er meget utilfredsstillende, men desværre ikke nogen overraskelse. Mange gange har jeg hørt om problemer for frivillige foreninger med at kunne benytte Sundhedshuset til aktiviteter.

Sundhedshuset virker lukket om sig selv og kun egne kommunale aktiviteter prioriteres tilsyneladende. Dette er en utilfredsstillende udvikling.

Jeg sad i kommunalbestyrelsen, da kommunen i sin tid etablerede Sundhedshuset. Her blev der dengang argumenteret med, at kommunen havde brug for et sundhedshus for blandt andet at sikre rammerne om patientforeningernes arbejde. Derfor er det desto mere ærgerligt, at dette formål tilsyneladende ikke længere er i højsædet.

I det hele taget er det fortsat for svært at være frivillig forening her i Ballerup. Lolan Ottesens svar til Kræftens Bekæmpelse viser med al tydelighed, at der er meget tilbage at ønske i forhold til samarbejdet mellem det frivillige liv og Ballerup Kommune.

Men nu har vi chancen for at gøre det bedre. Kultur- og Fritidsudvalget har i denne valgperiode fået det koordinerende ansvar for det frivillige arbejde her i kommunen, hvilket glæder mig. Udvalget har sat sig for at få udarbejdet en ny frivillighedsstrategi, som netop skal afklare vilkårene for frivillighed og kommunens samarbejde med de frivillige og forhåbentlig munde ud i, at det bliver lettere at være frivillig i Ballerup.

Jeg ser meget frem til dette kommende arbejde med en ny frivillighedsstrategi – for der er i høj grad brug for det.