Veteraner skal hjælpes

Debat En masse danske soldater, som har deltaget i krige og fredsbevarende styrker er kommet hjem som skadede mennesker, fysik og ikke mindst psykisk.

Af Kim Pedersen, Centrumgaden 33, 1.th, Ballerup

En flok unge mænd, der ikke har været bange for at sætte livet på spil for det, en til enhver tid siddende regering nu måtte beslutte, omkring deltagelse i forskellige brændpunkter rundt omkring i verden. Det være sig som FN soldater på Cypern, udsendelse til det tidligere Jugoslavien eller som senest brændpunkter i Afghanistan, Irak, Libyen eller Syrien.

Intet mindre end den bedste hjælp til soldater, skadede på fysik og sjæl er godt nok.

Kun Enhedslisten med Ali Abbasi i spidsen kan modsætte sig dette. Jeg fatter ganske enkelt ikke, hvordan man kan fremture med et så latterligt argument som kommer fra Ali Abbasi.

Han siger, at veteraner har været med til at sætte ild i verden, ved at deltage i aktioner i de ovennævnte lande. Har manden fuldstændig tabt sutten.

Soldater har ikke nogen som helst skyld, i noget af det der sker i Mellemøsten. Det er den til enhver tid siddende regering og folketinget der bærer dette ansvar, IKKE soldaterne.

Jeg ved ikke, hvad Ali Abbasi havde forestillet sig, hvis vores politi eller hær ikke skulle adlyde ordrer. Så ville vi jo leve i et anarki og hele samfundet bryde sammen. Det som vi så ofte ser i Mellemøsten, når militær og politi går mod regeringsbeslutninger.

Ethvert individ i vores korps kan jo ikke sidde i en rundkreds og diskutere. En ordre er en ordre. Om man er enig eller ej. Udfør den.

Jeg syntes personligt at trekanten Fogh, Bush og Blair for længst skulle have siddet bag tremmer for krigsforbrydelser, men de danske soldater gjorde præcis, hvad de skulle. Udførte det, de fik besked på.

Det håber jeg også de er klar til, når EL kommer med deres væbnede revolution.

Hvis ikke statsmagten kan regne med politi og militæret, så falder demokratier sammen.