Ny pillefabrik indviet i Måløv

To ministre og en række af Novo Nordisks topfolk klippede den røde snor som et symbol på, at man nu har åbnet den nye tabletfabrik i Måløv. Foto: Flemming Schiller

indvielse Novo Nordisk åbner en ny tabletfabrik i Måløv. Det blev markeret ved en storstilet åbning og snoreklipning.

Af Ulrich Wolf, ulrich@ballerupbladet.dk