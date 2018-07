Brøl og ballade på Cirkusskolen i Hedegården

Sidste dag på cirkusskole slutter med en storslået forestilling i Hedegårdscentret. Foto: Gunnar Jørgensen

sommerferie Der var alt fra fakirer på glasskår til tigre og elefanter til Cirkusskolens afsluttende forestilling in Hedegårdscentret.

Af Lærke Christensen, ungreporter

50 børn i alderen seks til ni år, tre dage og en cirkusforestilling med over ti numre. Det lyder måske som en umulig opgave, men for Mogens Petersen er det blot endnu en uge i sommerferien. Som en del af Ballerup Kommunes sommerferieaktiviteter har han lavet cirkus med Hedegårdens BFO Nordlys de sidste 15 år, og 2018 forestillingen var endnu én i en lang række af succeser.

Cirkusskolen løber over tre dage. På førstedagen får børnene lov til at prøve det hele, hvorefter Mogens deler dem ind i numre, han har bestemt sig for på forhånd. Over de næste to dage bliver der øvet og udviklet, så alle børn ved hvad de skal når tæppet går. Sidste dag slutter med en storslået forestilling i Hedegårdscentret.

Et nyt lys

For cirkusmester Mogens Petersen handler det specielt om, at børnene skal lære at arbejde sammen og få chancen for at se hinanden i et nyt lys.

»Den vigtigste færdighed er at lære at samarbejde og forstå vigtigheden af, at alle er med, og at man kan være med på forskellige præmisser. De kender hinanden på en helt anden måde bagefter, fordi de har lavet noget som de aldrig har prøvet at lave før og har set deres kammerater lave noget som de ikke plejer. Hvis vi havde været en 5. eller 7. klasse, så er det nok nogle andre der shiner, end når vi har diktat. Så får de en sejr og de andre får et nyt blik på de børn. Så vi får en forståelse for, at man kan forskellige ting,« fortæller han.

Giver oplevelser

Jens Emanuelsen er pædagogisk leder på BFO Hedegårdsskolens afdeling Nordlys, der har 25 børn med til cirkusskole. Afdelingen har lavet cirkus i 15 år. For ham er det vigtigt at give børnene noget ægte.

»Vi sigter hen mod at give børnene en anderledes oplevelse. Det gælder om at give børnene nogle oplevelser, hvor man kan lave noget sammen og have det sjovt, og hvor man ligesom vokser,« siger han.

Det er ikke let at være artist i cirkus. Men børnene i cirkusskolen klarede sig rigtig godt

og gav fuld underholdning. Foto: Gunnar Jørgensen.

Til forestillingen er det da også helt åbenlyst, at børnene både har haft det sjovt og har grebet de opgaver, de har fået. Fra høje tigerbrøl og elefanter med vandpistoler til imponerende fakirer på glas, elegante linedanserinder, drillende klovne og hurtige akrobater er alle børnene blevet inkluderet på det niveau, de kan.

Publikum griner når ambulanceklovnenes båre går i stykker og gisper når de Fem Fantastiske Feminine Fakirer skal gå på ægte glasskår. Til sidst bliver der sunget med på afslutningssangen og alle børnene byder på et sidste nummer: en kæmpe (to-etagers) menneskepyramide.

Som Mogens Petersen udtrykte det:

»Som instruktør er det største øjeblik når forestillingen er forbi og alle børnene står inde på scenen og synger vores afskedssang. Det er et stort øjeblik for os voksne, for der kan du bare høre børnenes stemmer og fornemme den glæde de selv har. De er lige blevet fem centimeter højere allesammen«.

Fotos: Gunnar Jørgensen