Dagplejere frygter nedskæringer

Det skal være trygt at være barn i Ballerup. Men dagplejerne er ikke så trygge ved fremtiden, når der igen skal spares og de igen er i farezonen. Foto: Flemming Schiller

budget Der er lagt op til store besparelser i det kommende kommunale budget. Blandt dem som er i spil er dagplejerne, der frygter at blive ramt.

Af Ulrich Wolf, ulrich@ballerupbladet.dk

Lige nu er her stille, for de små børn sover i deres barnevogne, mens de tre tilstedeværende dagplejere, Susanne Nielsen, Bettina Locht og Joan B. Petersen, får sig en bid frokost.

Men normalt er her ganske livligt i legestuen på Hold An Vej. Her samles de allermindste børn og dagplejerne en gang om ugen med børnene for at lege på legepladsen og være sammen på en anden måde. I Ballerup Kommune kan man nemlig vælge mellem vuggestuer og dagpleje, der er pasning i meget mindre og i mange tilfælde trygge enheder, enten i legestuen, i dagplejehuset eller i private hjem.

Men i dag er stemningen lidt trykket. Dagplejerne har nemlig fået at vide, at de – igen – er i spil når der skal spares på de kommunale budgetter. Selvom budgetforhandlingerne endnu ikke er i gang, og der derfor ikke på nuværende tidspunkt er nogen som ved, hvor der skal spares, så føler dagplejerne sig udsatte.

»Vi frygter at dagplejen kan blive påvirket af de her planlagte besparelser. Vi ved selvfølgelig ikke noget endnu, men vi har fået at vide, som mange andre, at vi er i spil i besparelserne. Det skaber utryghed, at vi igen er i farezonen. Ikke kun for os, men især for forældrene og vores børn,« siger Susanne Nielsen, der er tillidsrepræsentant for dagplejerne i Ballerup.

Hun fortæller, at netop dagplejen, som i øvrigt har 50 år på bagen i Ballerup, er et unikt tilbud til forældrene og som bliver mere og mere populært.

»Det er trygt og nært og vi har noget andet end de store institutioner. Her er der fire børn til hver dagplejer og vi passer ofte børnene i hjemmet eller her i legestuen i mindre ammer. Det er der mange forældre som godt kan lide. Børn der eksempelvis er lidt utrygge eller har det bedre med små enheder, har ofte meget bedre ved at være i dagplejen. Så det vil være et stort tab for dem, hvis dagplejen bliver ramt af besparelserne,« siger Susanne Nielsen.

Tæt kontakt

Hun fremhæver, at dagplejerne har en tæt kontakt til forældrene og at mange forældre netop vælger denne form for pasning på grund af trygheden.

»I Ballerup er der frit valg mellem de små og de store enheder. Hvis man sparer på dagplejen, så forsvinder det frie valg reelt. Detvil være synd for forældrene, for vi ved, at mange vælger Ballerup fordi der er frit valg mellem de forskellige pasningsformer,« siger Bettina Locht.

Hun er samtidig bekymret for, om det bliver muligt at rekruttere dagplejere fremover, fordi dagplejen er i spil hver gang, der skal snakkes budgetbesparelser.

»Det er klart, at det bliver svært at få nogen til at være dagplejere, når vi hver gang er oppe at vende i forbindelse med besparelser. Vi har brug for arbejdsro,« siger Bettina Locht.

Politikere på rundtur

De tre dagplejere føler ikke, at politikerne egentlig helt ved, hvad dagplejen er og hvad den står for. Derfor vil de gerne invitere politikerne i Børne- og Skoleudvalget på besøg til en rundtur i de forskellige steder, hvor dagplejerne arbejder, altså i hjemmet, i legestuen og i dagplejehuset, så de kan få et indblik i hverdagen og den tryghed og nærhed, som børnene får ved denne form for pasning.

»Vi vil gerne invitere politikerne på besøg enten den 1. august eller den 21. august hvor de kan komme forbi til en snak og et kig ind i vores hverdag. Formålet er at vise, dem, hvad vi kan og at det er en dårlig ide at spare på denne pasningsform, der giver så meget til børnene,« siger Susanne Nielsen, som opfordrer politikerne til at ringe til dagplejen på 20 69 12 87 og aftale en besøgsdag, så de har fået et indblik inden budgetforhandlingerne går i gang.