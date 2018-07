Politi uge 27/28

Genrefoto Foto: Politi.dk

døgnrapporten Her er sidste nye døgnrapport fra politiet:

Af Redaktionen

Indbrud mens han sov

Sent mandag aften den 2. juli fik en mand stjålet elektronisk udstyr, mens han lå og sov i sin bolig på Bygvænget i Ballerup. Københavns Vestegns Politi modtager gerne oplysninger fra vidner eller andre i sagen, som har set noget mistænkeligt omkring gerningstidspunktet. Henvendelse døgnet rundt på telefon 43 86 14 48/114.

Indbrud i lejlighed

Under kørende patrulje lørdag den 7. juli 2018 klokken 14.31 modtog politiet en anmeldelse vedrørende muligt indbrud i Magleparken i Ballerup. Anmelderen havde set tre personer forlade gerningsstedet med en sportstaske. Ved ankomst fandt politiet et gennemrodet hjem, som de mulige gerningsmænd var kommet ind ad via en opbrudt dør.

De mulige gerningsmænd beskrives som tre mænd mellem 30 og 40 år, cirka 180 cm høj og af arabisk og østeuropæisk udseende. Københavns Vestegns Politi modtager gerne oplysninger fra vidner eller andre i sagen, som har set noget mistænkeligt omkring gerningstidspunktet. Henvendelse døgnet rundt på telefon 43 86 14 48/114.

Indbrud i varebil

Mellem tirsdag den 10. juli 2018 klokken 22 og onsdag den 11. juli klokken 6.30 havde en ukendt gerningsmand skaffet sig adgang til en hvid Ford Transit ved Hedeparken i Ballerup. Manden havde stjålet diverse værktøj til en værdi af et større beløb.

Ballade på restaurant

Torsdag den 12. juli 2018 klokken 11.30 fik politiet en anmeldelse om vold og uroligheder på en restaurant i Centrumgaden i Ballerup. På baren opstod der uroligheder blandt en kvinde på 64 år og en ukendt mand. Manden blev aggressiv og kastede et ølglas. Glasset ramte kvinden i baghovedet, hvorefter hun faldt bagover og slog hovedet mod jorden.

Den mulige gerningsmand beskrives som en mand på cirka 30-40 år. Manden er 180-185 centimeter høj og var iført en hvid T-shirt og sorte bukser. Københavns Vestegns Politi modtager gerne oplysninger fra vidner eller andre i sagen, som har set noget mistænkeligt omkring gerningstidspunktet. Henvendelse døgnet rundt på telefon 43 86 14 48/114.