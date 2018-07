Mange nye firmaer er skudt op i Ballerup

Hjulene står ikke stille mere og der er startet 242 nye virksomheder i Ballerup Kommune det seneste halve år. Men antallet af iværksættere er relativt lavt i Ballerup sammenlignet med andre kommuner. Foto: Arkivfoto

erhverv Ifølge en opgørelse fra Dinero blev der startet 242 nye virksomheder i Ballerup i det første halvår af 2018.

Af Ulrich Wolf, ulrich@ballerupbladet.dk

Der er kommet gang i hjulene i samfundet og det smitter af på iværksætteriet. Det viser sig også i de tørre tal, ifølge en opgørelse fra CVR-registret foretaget af regnskabsfirmaet Dinero. Her viser tallene, at der blev startet 242 nye virksomheder i Ballerup Kommune i det første halvår af 2018. Det svarer til, at der er startet 6,4 nye virksomheder pr. 1000 indbyggere i Ballerup Kommune det seneste halve år.

At der er startet 242 nye virksomheder lyder af meget, men hvis man ser på andre kommuner, ligger Ballerup faktisk placeret under midten på landsplan.

Eksempelvis blev der startet 757 nye virksomheder i Lyngby-Taarbæk Kommune i første halvår af 2018. Det er den kommune i landet der ligger suverænt højest i opgørelsen, og det svarer til, at der er startet 17,7 nye virksomheder pr. 1000 indbyggere over 18 år. Derefter følger Albertslund og Københavns kommuner med 14,5 og 12,6 nye virksomheder pr. 1000 indbyggere over 18 år.

I bunden ligger Lolland, Fanø og Frederikshavn med 4 og 4,3 nye virksomheder pr. 1000 indbyggere over 18 år.

Lønmodtager-land

Men selvom der altså bliver sat gang i mange virksomheder rundt omkring, og mange ser iværksætteri som noget positivt, så er der kun syv procent af danskerne, der kaster sig ud i deres egen virksomhed. Dermed ligger Danmark under det generelle niveau i EU i antallet af iværksættere og det understreger, at Danmark er et lønmodtager-land. Det mener Martin Thorborg, serieiværksætter og indehaver af Dinero, der har lavet undersøgelsen.

»Personligt kunne jeg da godt ønske, at flere turde tage springet ud i iværksætteri. Der sker noget med en, når man satser og kaster sig ud på dybt vand med et projekt, som man virkelig brænder for, i stedet for bare at tage det stensikre valg med et 37-timers lønmodtagerjob, hvor man egentlig bare arbejder for at få løn,« siger Martin Thorborg.

Under alle omstændigheder er der altså kommet gang i hjulene og selvom det ikke er mange set i det store perspektiv, så er der dog en del, blandt andet i Ballerup som vælger at satse på at skabe deres eget.