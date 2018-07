De frivillige trækker læsset på Ballerup Kræmmermarked

Formand for kræmmerfestivalen, Morten Løgager, har taget fri fra sit arbejde som direktør i et it-firma og flytter i ti dage ud på kræmmerpladsen sammen med sin kone og børn. Foto: Flemming Schiller

planlægning I fredags rykkede de første af de cirka 300 frivillige ind på den tidligere flyveplads i Skovlunde, der i weekenden lægger græs til årets store sommerbegivenhed; Ballerup Kræmmermarked. Og forberedelserne - de har været i gang det meste af et år.

Af DORTHE OXGREN, dorthe@ballerupbladet.dk

Termometret er kravlet op i nærheden af de 30 grader, og selv om der fejer en jævn vind hen over den gamle flyveplads i Skovlunde, så er det varmt og tørt denne fredag formiddag. Den manglende regn har gjort jorden stenhård, og græsset knastørt, og giver arrangørerne ekstra grå hår, for en henkastet cigaret kan få hele pladsen til at stå i lys lue.

Men ellers er alt som det har været i de 20 år, Morten Løgager har været en del af Ballerup Kræmmermarked. Lige bortset fra de huller i marken, som mosegrisene flittigt har gravet over sommeren.

»Jeg var bekymret for, om det var rotter. Så kommunens rottefænger var forbi, og kunne konstatere, at det bare er mosegrise,« siger den synligt lettede formand, der skal kunne problemknuse på stedet, når tusindvis af mennesker samles for at hygge sig. Alt fra utilfredse kræmmere, stoppede toiletter og uvelkomne rockere og hunde, hører til formandens opgaver, når markedet kører.

Foto: Flemming Schiller

Lige nu spejder han ud over den svedne græsmark, hvor de første toiletvogne er ankommet, jernplader er ved at blive lagt ud, så hovedvejene ikke bliver uvejsomme, hvis det skulle begynde at regne. Det er svært at forestille sig, at marken om en uge bliver fyldt med boder, gøgl og mennesker, hvis vejret ellers fortsat viser sig fra sin lyseste side.

»Det er jo mange lokale, der kommer her. Og regner det, så bliver folk hjemme. Det oplevede vi sidste år, hvor det regnede hele søndagen,« siger Morten Løgager.

Slået omkuld

En håndfuld mænd i bar overkrop er i gang med at rejse det 1.000 kvadratmeter store telt, der blandt andet skal huse de traditionsrige frokoster for damerne og for pensionisterne. Det kræver manpower, når teltdugen skal trækkes op over spærene på det gigantiske telt.

»Vi har prøvet at stå og skulle rejse teltene selv. Det var ved at slå os omkuld, og i dag er der så mange sikkerhedsgodkendelser, vi skal leve op til, så det giver god mening at overlade det til de professionelle,« forklarer Morten Løgager, der er i gang med at afmærke, hvor de øvrige telte skal stå. Det foregår via mobiltelefonen, hvor han på en tegning kan se placeringen af teltene, som kræver myndighedernes godkendelse.

Foto: Flemming Schiller

I det hele taget bruger Morten Løgager og de andre i bestyrelsen for Ballerup Kræmmermarked meget tid på at hente tilladelser hjem for at kunne afvikle kræmmermarkedet. 75 forskellige skal der til. Det er lige fra tilladelse til at hænge plakater op til godkendelser af scener og telte. Og med tilladelserne følger stakkevis af dokumentation. Alene teltgodkendelserne fylder 1.200 sider.

I løbet af weekenden støder flere frivillige til og skal bl.a. hjælpe med at sætte de fire kilometer hegn op, som omgiver markedspladsen og lægge 7,5 kilometer kabler ud, så boderne kan få strøm. Og midt på ugen begynder de 300 kræmmerne at ankomme og gøre klar til markedet. Sådan som de plejer. Men selv om der er mange traditioner på markedet, så bliver der også tænkt nyt.

»Den traditionelle damefrokost er en version 2.0. Det var oprindeligt Inger Christensen, der sad i kommunalbestyrelsen, der fandt på ideen. Dengang var det så herrerne i kommunalbestyrelsen, der serverede for damerne. I dag er det mænd fra Trasborg (vognmandsfirmaet der lægger jernplader ud, red.), der står for servering i bar overkrop. Vores irske telt er et andet eksempel. Det startede ud i det små, og rykker i dag, hvad omsætning og besøgende angår. Vi er åbne over for nye initiativer, men folk skal selv kunne drive det,« understreger formanden.

De frivillige kræfter

De frivillige er omdrejningspunktet for Ballerup Kræmmermarked, for uden dem var det ikke muligt at få markedspladsen op at stå, køre i tre dage, og rydde op bagefter.

Omkring 250-300 frivillige deltager i de mange opgaver. Rigtig mange kommer fra det etablerede foreningsliv, Især DUI Leg og Virke, Rosenlund Volley og Skovlunde Byteater sender mange frivillige. Men også mindre foreninger er med, som stavgængerne fra Skovlunde, der kommer og finkæmmer markedspladsen for tyggegummi, slikpapir og andet affald, de cirka 30.000 gæster har efterladt sig under kræmmermarkedet.

Det er unge som gamle, som melder sig under fanerne. I øjeblikket er Bent på 88 nestor. Han hjælper med at sætte vejskilte op.

»Vi oplever, at flere og flere borgere, uden tilknytning til foreningslivet, kommer og vil give en hånd med og være en del af festen. For det er sjovt og hyggeligt at være en del af. Selv gør jeg det først og fremmest for at skaffe penge til volleyklubben, hvor jeg er træner. Men derudover er det skideskægt at være en del af kræmmermarkedet. Jeg møder cirkusfolk og kræmmere, mennesker jeg normalt ikke møder i mit arbejde,« siger Morten Løgager, der til daglig er direktør i en it-virksomhed.

Foto: Flemming Schiller

Når kræmmermarkedet nærmer sig, så holder han fri fra jobbet og rykker i ti dage ind på pladsen sammen med hustruen og de yngste af børneflokken på seks. Sovevognen er ankommet på pladsen, og Morten Løgager viser den vogn frem, der de kommende ti dage er hans base.

Oprydning og overskud

»Bagefter er jeg helt færdig, og skal bare have lov til at siddet og kigge ud i luften nogle dage,« siger Morten Løgager for hvem, kræmmermarkedet først er slut, når der er ryddet op, evaluering af årets kræmmermarkedet er foregået, og indtægterne fra salg af stadepladser, mad, drikke og entreindtægter er gjort op. De penge, der gerne skulle gøre det lidt sjovere at være idræts- eller kulturforening i Ballerup.

Derefter er det til tid at holde ferie for Morten Løgager og de mange andre frivillige. Men allerede i august starter forberedelserne til næste års kræmmermarked, når bestyrelsen mødes igen.

Overskuddet fra årets marked går ubeskåret til kultur- og idrætslivet i Ballerup Kommune. Siden 2012 har kræmmermarkedet uddelt 1,4 millioner kroner. Læs mere om weekendens kræmmermarked på www.kraemmerfestival.dk