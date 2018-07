Politiet advarer mod listetyve

Når det er varmt udenfor, er det tillokkende at lade døre og vinduer stå åbne. Men pas på, advarer politiet. Der har nemlig været flere tilfælde af 'listetyverier'. Foto: Petr Malyshev/Colourbox

politi Nordsjællands Politi har på de sidste modtaget flere anmeldelser om listetyve, der har sneget sig ind i folks boliger, selvom nogen var hjemme. Varmen gør, at folk lader døre og vinduer stå åbne - og så er der nem adgang for tyvene, der er hurtigt inde og ude igen.

Af Redaktionen

De høje temperaturer denne sommer indbyder til, at man med hjælp fra åbne døre og vinduer får luftet godt og grundigt ud i hjemmet, så man ikke får hedeslag. De mange åbne døre og vinduer risikerer dog at lokke listetyve til at snige sig ind i folks boliger og stjæle, selvom der er nogen hjemme, og Nordsjællands Politi opfordrer derfor borgerne til at låse døre og sikre vinduer, uanset om de er hjemme eller ej.

Hos Nordsjællands Politi har de det seneste døgn således modtaget flere anmeldelser om listetyve, der har sneget sig ind i folks boliger, selvom nogen har været hjemme, og hvis det varme sommervejr fortsætter, er det formentlig ikke sidste gang denne sommer, der indløber anmeldelser om, at en listetyv har været på spil.

»Det er meget uforskammet at liste ind i et andet menneskes bolig for at stjæle, og det gør det ikke bedre, at der endda er nogen hjemme. Forhåbentlig kan vi med denne advarsel medvirke til, at færre bliver udsat for det,« fortæller politiinspektør Carsten Spliid fra Nordsjællands Politi.

Listetyvene er sjældent længe om deres forehavende, hvilket en anmeldelse fra torsdag vidner om. Her var en mand i bad midt på dagen, og da han kom ud igen, havde en listetyv stjålet er par computere og en telefon fra mandens hjem. Derfor gælder rådene om at sikre døre og vinduer også, selv hvis man blot har et kort ærinde, hvor man ikke kan holde øje med sin bolig. Skulle man i øvrigt opdage en listetyv, skal man omgående kontakte politiet.