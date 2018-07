Det er godt med et godt selvforsvar

11-årige Sean er ved at lære selvforsvar mod kniv. Det er en af sommerferieaktiviteterne i Ballerup, og han er glad for at kunne bruge sommerferien til at lære noget nyt. Foto: Privatfoto

kampsport Som en del af kommunens sommerferieaktiviteter åbner Ballerup Taekwondo og Wing Tzun Klub op for børn og teenagere, der er nysgerrige efter at lære mere om selvforsvar. Vi var med til aktiviteten selvforsvar mod kniv.

Af Lærke Christensen, ungreporter

11-årige Sean har lukkede øjne mens klubleder Claus D. Thomsen i slowmotion kommer tættere på med en plastikkniv i hånden. Uden at kigge får Sean fat i Claus’ arm, drejer lidt rundt, og lige pludselig har den 11-årige dreng kniven for struben på Claus. Aktiviteten hedder Kali og er en form for Filippinsk selvforsvar mod kniv.

Klubben i Magleparken har eksisteret siden 1974 og er i løbet af den seneste tid begyndt at dyrke flere forskellige slags kampkunst. Dette er for at følge med tiden. Ifølge Claus D. Thomsen er det vigtigt for klubben, at det, børnene lærer, har en praktisk anvendelse.

»Hvis du er ude på gaden, så er det kniv og det er flere, der overfalder dig. Det er meget sjældent i dag at det er én mod én. Sådan var det i gamle dage, der gik man ud og slog på hinanden to personer – og den der tabte gav øl bagefter. Nu står de flere og der er kniv og flasker og alt muligt andet,« siger han.

Praktisk at kunne

I løbet af de to timer, undervisningen varer, lærer Sean både at forsvare sig mod direkte angreb, men også fra forskellige retninger. Han lærer hvordan man skal trykke på tommelfingeren, så angriberen bliver nødt til at slippe kniven, og så hvordan man vinder overhånd i situationen.

For Sean betyder den praktiske anvendelse også noget. Han har trænet kampkunst i klubben i tre år og sagde, at selvforsvar var vigtigt for ham:

»Hvis der kommer én ude på gaden og du ikke ved, hvad du skal gøre, så er det meget praktisk at kunne noget,« pointerer han.

Nogle vil måske mene, at der er noget lidt uldent ved at lære 11-årige at fraluske voksne mænd deres knive. Men for Claus D. Thomsen handler det faktisk om, at bare det at lære selvforsvar kan forhindre, at man kommer op og slås.

»Som udgangspunkt så siger jeg, at grunden til at du træner kampkunst og kampsport er, at undgå at komme op og slås. Du får en selvtillid og du får en udstråling. Det gør, at du tør gå med hovedet oprejst« siger han.

Flydende selvforsvar

I løbet af de senere år er klubben også begyndt at undervise i Wing Tzun, som er en blødere form for selvforsvar, populært kendt som “Bruce Lee metoden”. Her går det ud på, som Bruce Lee siger: “Be like water”. Claus beskriver Wing Tzun som mere flydende:

»Taekwondo og Karate er meget tæt på hinanden. Det er hårdt mod hårdt. Wing Tzun er flydende. Hvis der er en, der slår dig, så flyder du egentlig bare af. Man snor sig nærmest om modstanderen. Det er langt mere effektivt end meget andet kampsport,« forklarer han.

En anden fordel ved Wing Tzun er, at det er hurtigere at lære. Ballerup Taekwondo og Wing Tzun klub siger normalt, at det tager fem års træning i Taekwondo før man kan rigtig kan bruge det. Wing Tzun kan man bruge efter et par måneders træning, så det egner sig bedre til voksne begyndere.

Hvis du har et barn eller en teenager, der gerne vil prøve Wing Tzun, så afholder Ballerup Taekwondo og Wing Tzun Klub sommerferieaktivitet den 6. og 8. august. Det er gratis at være med og man kan tilmelde sig her: www.ballerup.nemtilmeld.dk (tilmeldingsfrist 1. august). Klubben anbefaler at børnene er 12 år eller opefter.