Mere Monitor "For mig kommer inspiration altid til ny musik bare af at leve og være åbensindet."

Af Lærke Christensen, ungreporter

Navn: Sebastian Dahl

Alder: 21

Stammer fra: Skovlunde

Genre: Country

Inspiration: John Mayer og Ed Sheeran. Alt i verden inspirerer. Det kan være en metro-tur, hvor der sker noget anderledes. Det kan være mens jeg sover, at jeg drømmer en ide. For mig kommer inspiration altid til ny musik bare af at leve og være åbensindet.

Jeg er med i Mere Monitor fordi: Julie Stella stod i sæson 1 og manglede en producer til at lave hendes musik. Derfor ringede hun til mig, og jeg var på daværende tidspunkt meget fri, så jeg sagde ja. Det var herigennem at jeg kom ind i ”familien Mere Monitor” og blev en del af det kæmpe fællesskab.

Det fedeste ved Mere Monitor er: At det er sådan et projekt, hvor jo mere du yder og ånder for projektet, jo flere sindssygt fede ting og oplevelser får du ud af det. Jeg fik personligt sindssygt meget ud af første sæson som for eksempel min første professionelt lavede single og musikvideo. Jeg lærte om branchen, hvordan man skal være, hvad det er at performe osv.

