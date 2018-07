Mere Monitor Victor på 15 år har lært rigtig meget af at være med i Mere Monitor - for eksempel hvor vigtigt det er med fællesskab, samarbejde og netværk.

Af Lærke Christensen, ungreporter

Navn: Victor Bowman Thorsen

Alder: 15

Stammer fra: Grantoftegård

Genre: Rap med inspiration fra emo rap, metal og punk

Inspiration: The Doors, Machine Gun Kelly og Lil Peep. Jeg henter inspiration fra de tanker, jeg render rundt med. Det kan være alt fra selvmordstruende ting til at man bare tager på arbejde.

Jeg er med i Mere Monitor fordi: Fordi jeg tænkte, at det var en god mulighed for at lære en masse nyt om branchen og lave en masse nyt musik. .

Det fedeste ved mere Monitor er: At jeg har fået et meget mere professionelt syn på musik. Da jeg kom ind var jeg 12 og ikke den mest professionelle, men jeg har lært meget. Fællesskabet er også fedt. Jeg tror ikke på at man kan klare noget 100 procent selv. Det er rigtig vigtigt med et netværk.

Hør mere VBT: https://www.facebook.com/VBTmusik/