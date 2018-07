Mere Monitor "Vores musik og måden at leve på skal være ægte,' siger de to rappere Abdul og Providence fra Moneytearz

Af Lærke Christensen, ungreporter

Navne: Abdul Hakizimiana og Providence Karasiara

Alder: 26

Stammer fra: Magleparken og Hillerød

Genre: Rap og hip-hop

Inspiration: Ting vi har set eller oplevet. Vores musik og måden at leve på skal være ægte. Vi henter også vores inspiration ved at høre old school musik.

Vi er med i Mere Monitor fordi: Vi vil arbejde med de bedste producere og kunstnere i landet og komme ud og optræde på de største scener.

Det fedeste ved Mere Monitor er: At vi har lært hvordan det er at stå og bevæge sig på en scene og hvordan det er at skyde en musikvideo samt arbejde i et fællesskab med andre kunstnere fra andre genrer af musik.

Hør mereMoneytearz: www.facebook.com/moneytearz/