Tag med på byvandring i Pederstrup

historie Den idylliske landsby byder på mange spændende historier - hør nogle af dem, når Ballerup Museum inviterer til byvandring i Pederstrup på onsdag.

Af Mia Thomsen

Som en del af Ballerup Museums særlige sommerrundvisninger hver onsdag, er der den 25. juli klokken 11 arrangeret byvandring i Pederstrup.

Til fods gennem landsbyen fortæller museets rundviser om Pederstrups historie. Det kommer til at handle om huse, gårde, skæve historier og nogle af landsbyens mange beboere gennem tiden.

Det er gratis at være med, men tilmelding er nødvendig via www.ballerupmuseum.dk under ’det sker’ (direkte link: Tilmelding til byvandring)

På dagen mødes deltagerne på gårdspladsen på Pederstrupgård, inden starten går til den halvanden time lange landsbyvandring.