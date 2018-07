Vild med geparder

12-årige Sara Nilsson eller Sara Gepard, som hun også er kendt som i zoo-kredse, er vild med dyr, især geparden, som er udrydningstruet, og som hun samler penge ind til. Her er det familiens hund Ligo, der har sneget sig ind på billedet. Foto: Flemming Schiller

dyreven 12-årige Sara Nilsson fra Skovlunde har siden børnehaven været optaget af verdens hurtigste, landlevende pattedyr, geparden - og af at rejse penge til arbejdet for at beskytte arten.

Sara Nilsson gik i børnehave, da hun begyndte at interessere sig for verdens hurtigste pattedyr; den udrydningstruet gepard. Hverken Sara selv eller hendes mor, Louise Nilsson, husker, hvad der sparkede gang i interessen.

»Formentlig har de talt om dyr i børnehaven, og det er sådan Sara er blevet opmærksom på geparden, og at den er truet,« siger Louise Nilsson.

»Jeg så naturprogrammer i tv om, at der er ikke er så mange tilbage, og så var jeg på biblioteket for at låne bøger om geparder,« tilføjer Sara og peger op på det verdenskort, hun har hængende over sengen for at udpege de steder, hvor geparden primært lever; Iran og Namibia.

Andre steder i Afrika er geparden næsten udryddet på grund af krybskytteri og landbrug. Og Sara Nilsson er ikke i tvivl om, hvem der er kattedyrs værste fjende:

»Det er da mennesket,« siger hun og kigger på undertegnede med et fast blik som ligesom at understrege alvoren af sit svar.

For selv om hun kun er 12 år, så tager hun sagen alvorligt. Så alvorligt, at hun begyndte at skrive sin egen bog om geparder, fordi hun ikke kun finde én, der samlede al information om det truede dyr. Og da hun var otte år, fik hun, med sin mors hjælp, sin egen hjemmeside og begyndte at samle penge ind ved at sælge lodder til konkurrencer og auktioner til fordel for Cheetah Conservation Fund (CCF) i Nambia, der arbejder for at undgå udryddelse af geparden.

Kendt som Sara Gepard

»For 100 år siden var der 100.000 geparder på verdensplan. I dag er der cirka 7.000. Det betyder, at der statistisk set ikke vil være flere geparder tilbage, når Sara bliver voksen, hvis ikke der sker en ændring,« siger Louise Nilsson.

»I Iran er der 54. Der var 50, men man har lige fundet fire unger,« bryder Sara ind. Hun har helt styr på facts om den truede hurtigløber, der kan nå en maksimal fart på 110 kilometer i timen.

Den danske piges indsats for den afrikanske katte-art er ikke gået ubemærket hen. I zoo-kredse går Sara under navnet Sara Gepard. Under et besøg i en tysk zoo med familien, genkendte en dyrepasser således Sara, der blev inviteret ind på områder, hvor publikum normalt ikke har adgang.

»Pludselig så vi dyrepasseren trække afsted med Sara, og vi måtte skynde os efter og agere tolk, for al kommunikation foregik på tysk,« fortæller Louise Nilsson om episoden.

Selv er den 12-årige skoleelev ikke så interesseret i opmærksomheden. Det er dyrene, det handler om forklarer hun, der har fået sit eget kapitel i bogen ’Håndbog for pige-nørder’ på grund af sin interesse for geparder. Her er hun i fint selskab med den franske kemiker og fysiker Marie Curie og den amerikanske skuespiller og designer Sofia Coppola. Og fra CCF i Namibia har hun fået en bog og takkekort for sit arbejde med at samle penge ind til geparderne.

Ranger for en dag

I Ree Safaripark i Ebeltoft, der blandt andet deltager i et avlsprogram for geparder, er Sara Nilsson fast gæst. Her har hun været børne-ranger, og fik som niårig, på grund af sin indgående interesse for geparden, lov til at være dyrepasser for en dag, selv om man normalt skal være 16 år for at få den mulighed. Her har hun været helt tæt på geparderne og lært om deres liv og færden og været med til at fodre og passe dyrene.

Drømmen er at komme til Namibia og opleve dyrene i deres naturlige omgivelser. Ikke bare på ferie. Sara Nilssons ønskejob er at blive ranger i Namibia og arbejde med at beskytte arten og dens levesteder.

Man kan læse mere om Sara Nilsson og hendes sag på www.saran.dk eller på facebooksiden ’Sara og geparderne’. Her kan man også købe lodder og være med til at støtte arbejdet med at beskytte geparden.