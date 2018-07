Flere finalerpladser til veteran VM

Til langdistancefinalen i orienteringsløb for veteraner er stemningen på stævnepladsen i top, og løberne giver maksimalt gas på opløbsstrækningen. Foto: Privatfoto

orienteringsløb Efter gode præstationer i sprint var turen i sidste uge kommet til klassisk orienteringsløb for 34 løbere fra Ballerup OK ved VM for veteraner. Det hidtil største orienteringsløb i Danmark med over 4000 deltagere fra 45 lande.

Af Redaktionen

Sagen var klar. Der skulle gives maksimal gas i kvalifikationsløbet tirsdag for at opfylde ambitionen om flest mulige Ballerup-løbere i A-finalerne på mellemdistancen onsdag og langdistancen fredag.

Både kvalifikationen og den første finale foregik i det særdeles udfordrende terræn i Tisvilde Hegn. Denne skovs store variationer i tæthed lagde fra start pres på deltagernes evne til at navigere i terræn med stor detaljerigdom. Skoven er berømmet for sin sværhedsgrad, og dens store flade områder testede til det yderste løbernes evne til at finde vej alene med kompas. Derfor kunne selv minimale fejl her koste dyrt.

Ikke desto mindre lykkedes det for hele syv ud af 34 løbere fra Ballerup OK at kvalificere sig til mellemdistancens A-finaler. Her gjorde særlig Lars Hanghøj Petersen det godt i H60 med en placering som nummer 32 ud af 80.

Finalerne i langdistance foregik i Grib Skov, et helt anderledes terræn med stor variation i tætheder med grøfter, stier, mange søer og moser og en højdeforskel på op til 80 meter. En skov med betydelig kompleksitet, der testede løbernes evne til vejvalg, tempo og præcision til at finde de ofte godt skjulte poster.

Det lykkedes seks Ballerup-løbere at komme i denne en A-finale. I det meget skrappe felt af konkurrenter fra ind- og udland, heraf flere tidligere eliteløbere og verdensmestre, klarede løberne sig igen ganske pænt. Bedst i A-finalerne blev Jørgen Skaarup som nummer 46 ud af 80 i H60, og Kirsten Truelsen blev nummer 25 i D75.

Danmark blev i øvrigt mesterskabernes fjerdebedste nation ud af 45 med i alt seks guld-, 6seks sølv- og fem bronzemedaljer, kun overgået af de traditionelt stærke nationer Sverige, Norge og Finland. Et meget flot resultat.