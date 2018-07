Tidligere BSF-spiller i Superligaen

Sebastian Avanzini fra sin tid i BSF. Nu er han ny spiller for AC Horsens i Superligaen. Foto: BSF

fodbold Lørdags blev en rigtig BSF-dreng præsenteret som ny spiller Superligaen. AC Horsens har nemlig hentet 23-årige Sebastian Avanzini, der i mange år som børne-, ungdoms- og seniorspiller har spillet på banerne i Ballerup Idrætspark.

Af Redaktionen

Sebastian Avanzini var i flere år en profil i BSF, især da han spillede på 1. senior i klubben, på Danmarksserieholdet, hvor han var en mand der gik forrest på og udenfor banen, altid stillede op hvis der skulle trænes børnehold eller hjælpes på fodboldskole – og også derfor var yderst vellidt i klubben.

Efter mange år i klubben skiftede Sebastian sidste år, i 2017, til BK Frem, inden turen herefter gik til Skovshoved i 2. division. Her spillede han en fremragende sæson og var medvirkende til en flot sæson for Skovshoved, hvilket Bo Henriksen i AC Horsens altså bemærkede og nu har valgt at skrive en professionel kontrakt med Sebastian.

I øvrigt er Avanzini-familien stadig repræsenteret stærkt i BSF, selvom Sebastian nu skal spille på diverse Superligastadions. Far Claus er fortsat i gang med sit mangeårige virke som frivillig i klubben samt er en god samarbejdspartner via Louis Nielsen i Ballerup Centret, mens søster Clara Avanzini spiller på BSFs U16 pigehold.

»Det er ikke hver dag eller for den sags skyld hvert år, at en spiller der kan karakteriseres som en ”rigtig BSFer”, der både har spillet børne, ungdoms og senior fodbold i klubben, går hele vejen til det ypperste niveau indenfor dansk fodbold,« siger BSF-formand Simon Knudstrup.