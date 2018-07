Fodboldpiger trænede med stjerneangriber Pernille Harder

»Det er vigtigt at pigerne har idoler. Derudover vil jeg inspirere dem, så de også kommer til at drømme om at spille på a-landsholdet, som jeg gjorde i deres alder,« fortæller Pernille Harder om, hvorfor hun laver fodboldcamps for piger. Foto: Flemming Schiller

fodbold 30 fodboldglade piger kom helt tæt på landsholdsanfører Pernille Harder, da hun holdt fodboldcamp i Ballerup i sidste uge.

Af Mia Thomsen

Både på lands- og verdensplan er 25-årige Pernille Harder blandt de allerbedste kvindelige fodboldspillere, så da hun for to år siden etablerede sin helt egen fodboldcamp for piger i hjembyen Ikast, blev billetterne revet væk på få timer.

I år har hun valgt at udvide konceptet og rykke sin fodboldcamp ud i landet, så også Fyn og Sjælland får besøg af den talentfulde angriber, der vil lære fodboldglade piger et trick eller to. Mandag den 16. juli var hun således på besøg i Ballerup, hvor BSF var så heldige at lægge baner til fodboldstjernens camp.

»Jeg håber, pigerne bliver inspireret på banen i form af øvelser på banen og det jeg fortæller dem i løbet af dagen,« siger Pernille Harder, der håber at hun med campen kan prikke lidt til de unge fodboldpigers landsholdsdrømme:

»Jeg gør det for at give noget tilbage til pigerne. Og dyrke den her popularitet som er kommet omkring kvindefodbolden. Det er vigtigt at pigerne har idoler. Derudover vil jeg inspirere dem, så de også kommer til at drømme om at spille på a-landsholdet, som jeg gjorde i deres alder.«

Foto: Flemming Schiller

Livet som professionel

Det var 30 friske og veloplagte piger i alderen 11 til 14 år, der stod klar til en dag fyldt med bold, da Pernille Harder bød velkommen klokken 10 og herefter fulgte seks timers træning – dog afbrudt af både frokost og et oplæg, hvor Pernille Harder fortalte pigerne lidt om livet som professionel fodboldspiller – og hvordan hun er kommet dertil, hvor hun er i dag.

Pernille Harder spiller til dagligt i den tyske klub VfL Wolfsburg – og så er hun naturligvis herhjemme kendt for sine mange mål på det danske kvindelandshold. Hele 53 er det blevet til – indtil videre – kun overgået af Merete Pedersen, der spillede på landsholdet i 1993-2009.

Pernille har spillet over 100 kampe for landsholdet og blev i 2016 udnævnt som anfører. Hun har et hav af priser og nomineringer i bagagen. Blandt andet har Spillerforeningen kåret hende som ’Årets kvindelige fodboldspiller’ i både 2012, ’15, ’16 og ’17 og hun blev også kåret som ’Årets kvindelige spiller’ ved DBU’s Dansk Fodbold Award i 2015.

En god følelse

Da træningen var overstået i Ballerup spurgte vi Pernille Harder, hvad hun selv får ud af at lave sine fodboldcamps?

»Jeg får jo noget trænererfaring og bare en god følelse af at give noget igen,« sagde fodboldstjernen, der havde stor ros til pigerne efter træningen i Ballerup:

»Det gik super godt. Pigerne var dygtige og nogle super skønne piger.«

Dagen efter skulle Pernille Harder en tur til Odense og gøre det hele igen, inden hun runder årets camp-turné af på hjemmebane i Ikast, hvor sidste hold piger løber på banen med deres store fodboldidol.

