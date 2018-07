Billeder fra Ballerup Kræmmerfestival 2018

Vicky og Camilla kommer begge udenbys fra, men det er tredje år, de deltager i Damefrokosten på kræmmermarkedet. Foto: Flemming Schiller

galleri Lørdag middag var Ballerup Bladet et smut forbi kræmmerfestivalen for at se, hvordan det gik. Og temperaturen steg både udenfor og inde i det store telt, hvor årets damefrokost var i gang.

Af Mia Thomsen