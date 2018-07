Mere Monitor "Min største drøm efter Mere Monitor er at få samlet mig et band og så i fremtiden komme til at leve af at lave musik."

Af Lærke Christensen, ungreporter

Navn: Tobias Kirk

Alder: 22

Stammer fra: Ballerup

Genre: Pop

Inspiration: Rasmus Seebach. Mine sange og idéer handler om alt fra kærlighed mellem mennesker, drømme og den måde jeg ser livet, mig selv og andre mennesker på.

Jeg er med i Mere Monitor fordi: Min morfar kendte til Mere Monitor og fortalte mig om det, og da jeg er meget vild med at synge, skrive sange og optræde, tøvede jeg ikke et sekund med at melde mig til. Min største drøm efter Mere Monitor er at få samlet mig et band og så i fremtiden komme til at leve af at lave musik.

Det fedeste ved mere Monitor er: Hvor meget folkene i Mere Monitor gør for dig som deltager i form af at at man kommer i radioen, udgiver sin musik offentligt, får lavet en professionel musikvideo og meget mere.

Hør Tobias her: www.facebook.com/Tobias-Kirk-777563732288283/