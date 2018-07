Mere Monitor "Til det første Mere Monitor liveshow fik vi så meget positiv respons af publikum. Først her gik det virkelig op for os, hvad vi egentlig havde skabt og er i stand til."

Af Lærke Christensen, ungreporter

Navne: Marck Ruben Laurent, Alexander Gottlieb, Simon Legaard, Katrine Wachmann (IK)

Aldre: 21, 21, 20 og 19 år

Stammer fra: Ballerup, Smørum og den bredere verden

Genre: Modern hard rock med gang i

Inspiration: Avenged Sevenfold, Halestorm, Paramore, Foo Fighters, Green Day

Vi er med i Mere Monitor fordi: Simon og Marck havde været med i første sæson men stod uden band og “tvang” IK og Alex til at danne et nyt band, som kunne være med i sæson to. Vi har ikke fortrudt det endnu!

Det fedeste ved Mere Monitor er: At det er sindssygt overraskende. Til det første Mere Monitor liveshow fik vi så meget positiv respons af publikum. Først her gik det virkelig op for os, hvad vi egentlig havde skabt og er i stand til.

Hør M.A.S.K: www.facebook.com/M.A.S.K.banddk/