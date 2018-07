Mere Monitor 21-årige Camilla Byrlund fra Smørum blev hevet med ind i Mere Monitor af hendes gamle rideveninde, der havde brug for en sangerinde.

Af Lærke Christensen, ungreporter

Navn: Camilla Byrlund

Alder: 21

Stammer fra: Smørum

Genre: Stille pop

Inspiration: Mine egne, familie eller venners oplevelser i livet.

Jeg er med i Mere Monitor fordi: Jeg blev hevet ind i projektet fra sidelinjen. En gammel rideveninde, Julie Stella, skriver sange og manglede en til at synge dem, hvilket så blev mig.

Det fedeste ved mere Monitor er: At alle involverede i projektet virkelig gør alt for os artister for at hjælpe os godt på vej.

Byrlund har ikke indspillet noget endnu – men man kan høre hende til Mere Monitor-koncerten i Baltoppen LIVE den 25. august.