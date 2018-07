En helt særlig fangst

Laurits og far Bjarne skyllede den lille hugorm fri for saltvand og slap den derefter fri igen i lyngen et stykke fra stranden. Foto: Foto: Bjarne Rasmussen

Af Mia Thomsen

Det skulle egentlig bare have været en stille og rolig dag på stranden med familien, men pludselig blev det hele en smule mere spændende end planlagt for niårige Laurits Rasmussen og hans familie fra Måløv, da de var en tur i Hundested forrige søndag.

»Mig og min far var bare ude og svømme lidt, så fik vi øje på noget i vandet,« fortæller Laurits.

Først troede de bare, at det var noget plastik eller måske en gummislange, men ved nærmere eftersyn så tingesten noget mere levende ud, end først antaget.

»Den bevægede sig sådan i overfladen af vandet. Men så løftede den hovedet ret højt, og så kunne vi tydeligt se, at det var en slange,« fortæller Laurits og fortsætter:

»Jeg havde mit fiskenet med, så min far sagde, at jeg skulle skynde mig op efter det. Det gjorde jeg – og så fangede vi den.«

Hvad gør vi nu

Selvom det var meget modigt af niårige Laurits var det alligevel med en vis ærefrygt at han og far Bjarne vandrede op på stranden med slangen i nettet.

»Jeg kunne med det samme se, at det var en hugorm, så vi var forsigtige,« tilføjer Laurits’ far Bjarne Rasmussen.

Oppe på land var de dog noget i tvivl om, hvor de skulle gøre af slangen, som var lige knap en meter lang. Så de henvendte sig til livredderen på stranden, der dog ikke vidste, hvad de skulle stille op.

»Han ringede til en biolog som sagde, at vi skulle sætte den fri oppe på land igen,« fortæller Laurits.

Men inden de nåede videre blev historien om hugormefangsten pludselig endnu bedre.

»Mens vi stod der og talte med livredderen, kom en dame hen, som viste sig at være mor til en anden dreng, der sagde at han lige var blevet bidt af en slange,« fortæller Bjarne.

Så pludselig var Laurits noget af en helt, da han havde fanget den farlige hugorm. Den anden dreng var blevet bidt i hånden, som var hævet og gjorde ondt, så han måtte lige en tur på skadestuen og få tjekket biddet – der nok har gjort ondt, men normalt ikke er så farligt endda.

Slap den fri i lyngen

»Jeg var ikke så vild med at slippe den fri igen der ved stranden, hvor der var så mange mennesker, så vi tog den op i en spand og skyllede den fri for saltvand,« fortæller Bjarne og tilføjer grinende:

»Jeg turde sgu ikke løfte spanden i hanken, for dens hoved var så tæt på.«

Så de fangede endnu engang den lille, bidske slange med fiskenettet og gik et godt stykke op på land – væk fra badestranden, hvor de slap den fri i lyngen.

Det var første gang, både Laurits og Bjarne så en hugorm – og den er vist heller ikke fast strandgæst i Hundested.

»Jeg snakkede med den gamle borgmester i Hundested, Hans Schwennesen, som jeg kender. Han havde læst historien om os og hugormen i avisen deroppe (Frederiksborg Amts Avis, red), og han fortalte, at han aldrig nogensiden havde hørt om hugorme på stranden i Hundested før,« fortæller Bjarne.

Hugorm eller ej, hvis sommeren fortsætter i vanlige svedige stil, så bliver det nok til et par dage mere ved de danske strande, hvor man jo altid skal holde et vågent øje med både små og store i vandet. God ssssssssommer.

Faktaboks: Hugormebid

Hugormen er den eneste slange, vi har i Norden med giftigt bid. Som regel vil hugormen forsøge at undgå mennesker, men den kan dog også være aggressiv – især hvis den føler sig truet, kan den bide.

For raske voksne er et hugormebid normalt ufarligt. Men du skal altid tage kontakt til en læge så hurtigt som muligt, og helst indenfor en halv time efter, at du er blevet bidt.

Bliver du bidt, er det vigtigt, at du holder dig i ro. Jo langsommere giften spreder sig til resten af kroppen, desto mindre betydning har giftens virkninger. Derfor er det vigtigt at bevæge sig roligt uden at løbe og at bevare roen.

De færreste får symptomer, der kræver behandling. Hos enkelte kan giftvirkningen dog være alvorlig, derfor bør alle bør undersøges af læge efter et hugormebid

Kilde: www.sundhed.dk