koncert På søndag den 29. juli klokken 15-17 er der søndagsmatiné med pianist Tom Skovgaard samt duoen Boalth & Torp på Kirketorvet i Ballerup.

På søndag den 29. juli klokken 15-17 er der søndagsmatiné på Kirketorvet i Ballerup. Det bliver en musikalsk cocktail af sang, guitar og piano, når Tom Skovgaard på piano og Boalth & Torp med sang og guitarspil vil skiftes til at gøre denne eftermiddag afvekslende – fra jazz/swing og over til singer-songwriter.

Tom Skovgaard er solopianist der spiller ’old time piano stilen’ med den gamle ragtime-, swing-, blues- og boogie pianomusik. Repertoiret omfatter numre af Fats Waller, Jelly Roll Morton, Scott Joplin, James P. Johnson samt en lang række traditionelle jazz- og swingnumre.

Tom har været jazz- og underholdningspianist igennem en årrække, og har ud over solopianospillet også spillet i jazzbands og i rockband.

Ved koncerten i Ballerup fortæller han samtidig lidt om de gamle pianister og de gamle musiknumre, som han spiller. Så ud over den herlige swingende musik får publikum også lidt at vide om musikken og dens baggrund.

Duoen Boalth & Torp leverer lækker loungestemning med jazzede klassikere, bossanova og stille ballader, krydret med lidt country og nyere singer-songwriter islæt.

Hanne Boalth og Claus Torp har begge dyrket musikken i forskellige sammenhænge i mange år og er for nyligt begyndt at optræde sammen. De spiller udelukkende andres numre, men prøver at gøre dem til deres egne.

Det enkle setup fascinerede dem begge, hvor guitar og sang står alene, uden trommer, big-band og baggrundskor. Tilbage er kun kernen i det hele: Teksten og den gode melodi og det formår de at levere på en meget dygtig og livlig måde.

Koncerten er gratis og arrangeret af Musisk Samråd i samarbejde med Lautrupgaard Musikfabrik og Ballerup Senior Idræt med støtte af kommunens Kultur- og Fritidsudvalg.

Pianist Tom Skovgaard.