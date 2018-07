Brandfolk fik gravet mand fri

De lokale brandfolk gravede manden fri med skovle og sendte ham efterfølgende til kontrol på hospitalet. Foto: Beredskab Øst

Ulykke En mand fik flere ton jord over sig og måtte graves fri af brandfolkene fra stationen i Ballerup.

Af Mia Thomsen

De lokale brandfolk fra stationen i Ballerup blev – ligesom kollegaer fra Gladsaxe – sendt af sted, da der omkring middagstid skete en ulykke på Nyvangen i Ballerup (opdateret med vejangivelse 27/7 kl. 09.29), hvor en mand fik flere ton jord ned over sig.

Heldigvis var ulykken ikke så slem som først antaget, da manden heldigvis ikke blev dækket helt af jorden, men havde overkrop og hoved fri.

Ulykken skete under en udgravning til dræn, hvor en kæmpe bunke tør jord skred ned over ham – og dækkede ham fra navlen og ned, oplyser Beredskab Øst. Men redningsfolkene fra brandstationen i Ballerup fik hurtigt gravet ham fri med skovle, og efterfølgende sendte de ham en tur på hospitalet for lige at blive tjekket – for en sikkerheds skyld.

Foto: Beredskab Øst