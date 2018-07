Tag børnene med på skattejagt i Skovlunde

familiehygge Var det noget med en tre kilometer spændende skattejagt rundt til Skovlundes kendte og mindre kendte steder? Så er der godt nyt.

Af Redaktionen

Var det noget med en tre kilometer spændende skattejagt rundt til Skovlundes kendte og mindre kendte steder? Så er der godt nyt.

Ballerup Kommunes Ungeafsnit, Klub Skovlunde og Ballerup Bibliotek er gået sammen om at skabe en spændende skattejagt for hele familien. Der er enkelte trapper på ruten, men de skulle eftersigende godt kunne forceres med klapvogn.

Når man har deltaget i skattejagten, kan man være heldig at vinde to billetter til en biograftur med både popcorn og sodavand.

Skattejagten løber hver uge til og med afslutningen af skolernes efterårsferie i uge 42, og der er to biografbilletter på højkant hver uge. Der er størst chance for at vinde, hvis man skynder sig at deltage. Man kan dog kun vinde én gang.

Sådan gør man:

Hent instruktion og svarkupon i Skovlunde Kulturhus (åbent kl. 13-17 hverdage, 10-14 lørdag).

Hent appen ”Woop” på telefonen, hvor ruten er angivet. Bibliotekaren hjælper, hvis du har brug for det.

Den udfyldte svarkupon afleveres i Skovlunde Kulturhus, hvor man får et bevis for deltagelse. Vinderne får besked via sms.