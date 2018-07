Historisk havevandring på Ballerup Museum

historie Ballerup Museum er igen klar med en spændende sommerrundvisning på onsdag den 1. august klokken 11, hvor den står på havevandring.

Af Redaktionen

Alle interesserede kan komme med på rundtur i museumshaverne. Det kommer til at handle om haveudvikling fra middelalder til nutid, om de nationale prydhaver på landet i slutningen af 1800-tallet og om brugen af krydderurter gennem tiden.

Vandringen går gennem Lindbjerggårds smukke prydhave, de grønne områder ved Bystævnet og videre til krydder- duft- og humlehaven. Havevandringen tager cirka en time og byder på oplevelser for alle sanser. Mødested: Gårdspladsen på Pederstrupgård.

Det er gratis at være med, men tilmelding er nødvendig via www. ballerupmuseum.dk under ’det sker’.