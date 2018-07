Virtual reality og 3D-print for børn

teknologi I uge 31 inviteres alle børn inden for i Makerspace på Ballerup Bibliotek til en række kreative aktiviteter.

Af Redaktionen

Mandag den 30. juli klokken 11 kan børnene prøve kræfter med ’virtual reality’ og lære, hvordan de kan modellere figurer, mens de har VR-brillerne på.

Tirsdag den 31. juli klokken 11 kan man blive klogere på 3D-print og modellering, og til workshoppen onsdag den 1. august klokken 12 leger alle der har lyst til at være med, at der skal laves et kontrolpanel til et rumskib med den programmérbare mini-computer, Arduino.

Gratis billetter til alle tre arrangementer fås på biblioteket eller på bib.ballerup.dk.