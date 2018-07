Hvad vil Socialdemokratiet?

læserbrev Venstre Ballerup har meldt ud, at vi vil bevare dagplejen i Ballerup Kommune.

Af Mikael Wandel (V), formand for Venstre Ballerup

I Ballerup Bladet har Maria Lundahl Assov fra Socialdemokratiet lavet et læserbrev, hvor der bliver talt godt om dagplejen i generelle vendinger, set ud fra Marias personlige erfaringer.

Til gengæld ser jeg ikke nogen udmelding om, hvor socialdemokraterne i Ballerup står med hensyn til nedlæggelse af dagplejen, som er det forslag, der ligger på bordet fra administrationens side, som et besparelsesemne til budget 2019.

Mener Socialdemokratiet i Ballerup, at vi skal spare dagplejen væk og derved reelt fjerne det frie valg for den enkelte borger til frit at vælge hvordan deres barn/børn skal passes i kommunen?