Tidsbestilling giver bedre service

Af Mette Brinch, sekretariatschef i Politik og Borgerservice i Ballerup Kommune

Kære Michael Nielsen. I et læserbrev i Ballerup Bladet den 24. juli 2018 har du udtalt kritik af, at man fra den 10. august skal bestille tid, når man har et ærinde i Borgerservice.

Ballerup Kommune har igennem det sidste år afprøvet tidsbestilling i Borgerservice på rådhuset, og vores erfaring er, at det giver os mulighed for at sikre en bedre tilrettelæggelse af borgerbetjeningen og dermed give kommunens borgere en endnu bedre service.

Med tidsbestilling kan du som borger selv planlægge, hvornår du ønsker at få fornyet dit pas eller kørekort, få hjælp til at skifte læge, søge boligstøtte mm. Du slipper samtidig for at stå i kø, og vi har mulighed for at forberede os til, at du kommer. Vi står derfor klar til at hjælpe dig med det, du har brug for.

Vi kender alle til at bestille tid, når vi skal til frisør, læge og tandlæge, eller hvis vi skal have vores bil på værksted. Den nye ordning kommer til at fungere på samme måde. Det mener vi, er god service og respekt for din tid.

Med tidsbestilling har vi også mulighed for at tilpasse bemandingen i Borgerservice efter behov og efterspørgsel, så vi sikrer en optimal anvendelse af vores ressourcer og dermed en fornuftig brug af kommunens penge.

I dit læserbrev spørger du til, om vi har tænkt på de ældre i kommunen. Jeg kan fortælle, at de borgere, som ikke modtager Digital Post, har modtaget informationsbrevet om tidsbestillingen med fysisk post.

Det er ikke nødvendigt at have adgang til en computer for at bestille tid, og man kan således også ringe til os for at få en tid. Og møder man op i Borgerservice uden at have bestilt tid, står vores borgerguider klar til at hjælpe med at booke den næste ledige tid.

Alt i alt mener vi, at vi med tidsbestillingen har mulighed for at sikre en endnu bedre service i vores Borgerservice.