Bedstemor med slag i

Wivi Buhr har dyrket motion i hele sit liv. Svømning, selvforsvar, redskabsgymnastik - listen er lang. Sidste skud på stammen er karate, som hun begyndte til for to år siden. Foto: Flemming Schiller

Seniorsportsfolk For to år siden begyndte Wivi Buhr til karate. I dag er hun 76 år og har lige byttet sit hvide bælte ud med et orange efter en veloverstået graduering.

Af Mia Thomsen

Hver uge får vi mange mails fra de forskellige idrætsklubber i Ballerup, men det er sørme ikke hver dag, vi får nyheder om 76-årige karateudøvere – og derfor måtte vi simpelthen have fat i Wivi Buhr, efter at have modtaget en lille nyhed fra Ballerup Kyokushin Karate om, at deres alderspræsident netop havde overstået sin graduering fra hvidt til orange bælte.

Vi får lov at besøge Wivi hjemme i haven i Skovlunde, hvor hun nyder det gode vejr for tiden. Men vi finder hurtigt ud af, at hun ikke er sådan én, der bare slænger sig i havestolen med kaffe og krydsogtværs.

Næh nej, pensionistlivet lever hun med fuld fart på. For ud over karate, som hun træner to gange ugentligt, går hun også til badminton to gange om ugen og linedance – som hun dog lige pt har på pause efter en operation i benet.

»Jeg har altid gået til noget. I mine unge dage var jeg konkurrencesvømmer, jeg har også gået til redskabsgymnastik og selvforsvar,« fortæller hun.

God selvsikkerhed

Wivi har både børn, svigerbørn og børnebørn, der dyrker karate, og med sin egen fortid med at træne selvforsvar faldt det hende ganske naturligt at begynde til karate.

»Jeg har jo være bidt af karate længe, så jeg spurgte sensei i klubben, om jeg ikke kunne få en prøvetime – og jo, det kunne jeg da godt. Så nu har jeg gået til det et par år efterhånden og jeg er meget glad for det. Jeg synes faktisk, at alle piger skulle have lov til at gå til karate. Det har givet mig sådan en god selvsikkerhed. Før i tiden gik jeg tit og kiggede bagud, hvis jeg gik alene på gaden og følte, der gik nogen bag mig. Det kunne godt være lidt utrygt. Men sådan har jeg det slet ikke mere,« fortæller Wivi.

Rigtige armbøjninger

På Wivis karatehold træner folk i alle aldre – men hun er alderspræsident og skyder på, at der nok er ti år ned til den næstældste. Det lader hun sig nu ikke mærke med.

»Selvfølgelig tager de lidt hensyn til mig. Når de tager ti armbøjninger, tager jeg kun fem. Men der er plads til alle og folk er på meget forskellige niveauer – lige fra hvide til brune bælter,« fortæller Wivi og griner, da hun bliver spurgt, om de der armbøjninger er ’’rigtige’’ armbøjninger – eller om hun tage dem på knæene.

»Nej, nej, det er rigtige armbøjninger på fødderne,« siger hun.

Vigtigt at holde sig i gang

Hendes fysik fejler tydeligvis ikke noget – bortset fra benet, som lige er blevet opereret.

»På hospitalet var de lige ved at dåne, da jeg fortalte dem, at jeg dyrkede karate,« griner Wivi, som ser det som en selvfølge at være fysisk aktiv.

»Det er vigtigt at holde sig i gang – også når man kommer op i min alder, så man ikke bare sidder og falder hen. Jeg glæder mig hver gang, jeg går til træning og skal være sammen med alle de andre. Og når jeg kommer hjem derfra igen, er jeg glad og frisk, så jeg kan kun anbefale andre at gå karate, uanset hvor gamle de er,« siger hun og tilføjer:

»Også børn. Det er rigtig godt for børn, den disciplin der er i karate. Du kan tro, de hører efter. Det lærer de hurtigt. Jeg tror, de mindste er fem-seks år gamle og så går det ellers deropad – lige til mig.«

FAKTABOKS: Ny artikelserie om sportsseniorer

Inspireret af historien om Wivi Buhr har vi her på Ballerup Bladet besluttet at lave en artikelserie om de sportsglade seniorer, som der tilsyneladende er rigtig mange af her i lokalområdet. I hvert fald er det væltet ind med tip og gode idéer om senioridrætsfolk, da vi spurgte på avisens facebookside, om der mon var nogen, der kendte nogen, som ville være friske på at stille op til interview.

Vi har plukket nogle stykker ud og bringer her henover sommeren og efteråret artiklerne, ligesom vi løbende, når de har været bragt i avisen, lægger dem på vores hjemmeside Ballerupbladet.dk, så man kan læse dem alle.