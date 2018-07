Dorthe Thomsen begyndte at spille fodbold i 1970 og var således én af de piger, der var med til at starte kvindefodbold i Ballerup. Foto: Flemming Schiller

fodbold Den 18. august er det 50 år siden, at Ballerup fik sit første damefodboldhold, og er dermed en af de ældste i Danmark. Dengang hed klubben Skovlunde Idrætsforening (SIF), i dag er den en del af BSF. Jubilæet fejres med fodbold og fest i klubben på Marbækvej.

Af DORTHE OXGREN, dorthe@ballerupbladet.dk

Dorthe Thomsen og hendes mand Johnny Jensen har travlt i BSF-klubhuset på Marbækvej. Johnny med at skaffe sponsorer og Dorthe med at opsnuse gamle spillerkammerater, fra dengang klubben var ung. For om lidt er det jubilæumstid, når klubben den 18. august fejrer 50 år med kvindefodbold i Ballerup (læs om jubilæumsdagen). Som en af de første klubber af sin art i Danmark.

Ægteparret har været med det meste af vejen. Johnny Jensen som spiller og træner, og i dag som kommerciel leder for kvindeafdelingen, og Dorthe Thomsen som spiller og aktiv i det frivillige arbejde, der er den motor, som er vigtig for at få klubben til at løbe rundt.

»Vores liv er flettet sammen med fodboldklubben, og mange af vores venner har vi mødt i klubben. Vi mødes for at se fodbold, spille eller rejse sammen,« fortæller Dorthe Thomsen og understreger, at her i klubben, er der ingen kvinder, der får himmelvendte øjne, når mændene skal se bold. Kvinderne er mindst lige så engagerede.

Blandt de første

Det hele startede i 1968, et på mange måder skelsættende år med ungdomsoprør og kvindefrigørelse, også i Skovlunde Idrætsforening. For det var her, ved det årlig pinsestævne, at den daværende formand Kristian Jensen havde fundet på at lægge en opvisningskamp mellem to damehold – Femina og Carmen Curlers fra Kalundborg ind i programmet.

Kampen blev spillet i det, der senere skulle blive Ballerup Idrætspark, og på sidelinjen stod en håndfuld Skovlunde-piger og blev vidne til noget, de ikke havde set før. Kvinder der spillede fodbold. Pigerne blev fyr og flamme, det ville de også.

Der var ikke langt fra tanke til handling, og det lykkedes pigerne at få overtalt Erik Østergaard, der trænede drengejuniorerne til også at træne dem. Første gang pigerne mødte op til træning var 14. august 1968.

Over sommeren havde de rekrutteret flere piger, der havde lyst til at spille fodbold, så klubben kunne danne et hold. Pigerne var dedikerede, og træningen gik så godt, at de allerede i et halvt år senere blev meldt til Dansk Kvinde Fodbold Unions turnering.

På rekordtid placerede damespillerne fra SIF sig på danmarkskortet. I 1971 vandt de således danmarksmesterskabet i DKFU (Dansk Kvinde Fodbold Union), og samme år var en af klubbens spillere, Marianne Kamp, desuden med ved de uofficielle verdensmesterskaber for kvinder i Mexico, hvor Danmark slog værtsnationen med 3-0.

Ægteparret Dorthe Thomsen og Johnny Jensens liv er flettet sammen med fodbold.

Foto: Flemming Schiller

Fra sejr til sejr

Det gik i det hele taget stærkt for SIF’s damer, der hev den ene sejr hjem efter den anden. Flere af klubbens kvinder udmærkede sig ved at spille for landsholdet, og et par spillere indledte en professionel karriere i udlandet.

På den hjemlige grønsvær spillede kvinderne sig i 1981 op i 1. division, hvor de blev liggende i de kommende 11 år. Ungdomsafdelingen klarede sig også rigtig godt op gennem 1970’erne og 1980’erne, og vandt samtlige sjællandsmesterskaber og pokalturneringer.

Og selv om kvindefodbold ikke var i høj kurs i omverdenens øjne, så lød der anderledes positive takter fra SIF egne rækker. Fra begyndelsen var der god opbakning fra klubbens ledelse og fra de øvrige medlemmer. I en artikel fra Politiken i 1982 er SIF’s daværende formand citeret for følgende:

»Damefodbold er en virkelig integreret del af klublivet herude. Der øves slet ingen forskelsbehandling på de to køn – heller ikke materielt. Ikke noget med, at pigerne får de dårligste træningstider, de ældste bolde og de hullede net.«

I toppen af kvindefodbold

Den beskrivelse kan Dorthe Thomsen godt nikke genkendende til.

»Jeg har aldrig oplevet, at vi ikke var velkomne eller ikke var en del af klubben,« siger hun, der startede med at spille fodbold i 1970, inspireret af en veninde:

»Jeg havde en god klassekammerat, hvis far var træner. Sådan kom jeg med, og så greb det om sig. I starten spillede vi alle på det samme hold, pigespillere og damespillere, indtil vi var så mange, at vi blev delt op efter aldersklasse. Det var vilkårene. Vi kunne også godt spille i den samme trøje to gange i træk, før den røg til vask, ligesom vi mødte op til træning i al slags vejr – og spillede på grus. I dag har de unge, især på eliteholdene, nogle andre forventninger til træningstider og faciliteter. Men det følger udviklingen i samfundet i øvrigt. De unge i dag vil ikke nøjes,« siger Dorthe Thomsen om udviklingen af kvindefodbolden i Ballerup.

Efter mange drøftelser om en sammenlægning af SIF og BIF, blev Ballerup Skovlunde Fodbold (BSF) i 2010 til én klub, der i dag har rundt regnet 300 piger og kvinder, der spiller fodbold, fordelt på de yngste, der starter som seks-årige til old girls, hvor spillerne typisk har rundet de 50.

Klubben favner bredt, fra nybegyndere til elite. Klubbens bedste kvindehold spiller på licens under DBU i Elitedivisionen, som er en dansk semi-professionel fodboldliga, også kendt under navnet 3F-ligaen. Det er den øverste række i Danmarksturneringen. 50 år efter de første kvinder gik på grønsværen i Ballerup, er BSF-kvinderne således stadig med i toppen af dansk kvindefodbold.

Johnny Jensen har i årtier været en del af først SIF, siden BSF. I 20 år har han været træner for kvinderne.

I dag er han kommerciel leder for klubben. Foto: Flemming Schiller.