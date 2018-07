Mange naturbrande – men ingen alvorlige

Andre steder kæmper de mod flammerne, men vegetationen her i vores område er heldigvis ikke så farlig som for eksempel de svenske nåleskove. Foto: Nirut Sangkeaw/Colourbox

tørke Selvom der er flere naturbrande i år, har der endnu ikke været nogle større, alvorlige naturbrande på grund af tørken. Afbrændingsforbuddet virker efter hensigten, konstaterer Beredskab Øst.

Af Mia Thomsen

Hver dag kan man se billeder og videoer fra de voldskomme naturbrande, der i øjeblikket hærger i blandt andet Sverige og Grækenland. Det er skræmmende – og man kan ikke undgå at tænke: Kan det også ramme os?

Derfor har vi ringet til Beredskab Øst, hvor sekretariatschef Ole Gregersen kan fortælle lidt mere om, hvordan situationen ser ud her i vores område.

Beredskab Øst dækker Ballerup, Gentofte, Gladsaxe, Herlev og Lyngby-Taarbæk Kommuner, og et kig i deres døgnrapport for juli måned viser, at jo, der er faktisk en del udrykninger til naturbrande her i vores område.

»Når vi tæller sammen, kan vi konstatere, at vi har haft en del flere udrykninger til det vi kalder ’naturbrand/mindre brand’ i år. Pr. dags dato har vi været ude til 63 af disse mindre naturbrande i 2018 og det er allerede nu en del flere end hele sidste år,« fortæller Ole Gregersen og tilføjer:

»Men det er alle småbrande – ikke noget større og ikke noget, der har været ude af kontrol.«

I 2017 rykkede Beredskab Øst ud til mindre naturbrande 49 gange og i 2016 var tallet 57. Så at vi allerede nu i år er på 63 vidner om, at det står værre til, end det plejer.

Ikke svenske tilstande

Men er der så grund til at frygte svenske tilstande? Nej, lyder det korte svar fra Beredskab Øst.

»Vegetationen her i området er slet ikke den samme og derfor er det ikke helt lige så farligt som i de store, svenske nåleskove – eller i Grækenland, hvor der er mange olieholdige træer som for eksempel oliven,« forklarer Ole Gregersen.

Men derfor er der stadig god grund til at være forsigtig – for det ér tørt derude, understreger han:

»Man skal altid passe på, når man griller, laver bål eller bruger ukrudtsbrænder, og i øjeblikket skal man altså passe endnu mere på. Det er også derfor vi har afbrændingsforbud,« siger Ole Gregersen.

I modsætning til mange andre områder i Danmark er Beredskab Østs afbrændingsforbud dog ikke helt så restriktivt. Her i området må man altså gerne bruge grill og lave mindre bål, hvis man følger anvisningerne fra Beredskab Øst (se faktaboks).

Cigaretter og grill

Men hvad er det så, der går galt, når de lokale brandfolk bliver kaldt ud til de forholdsvis mange naturbrande, som ses her i området?

»Det er typisk nogen, der ikke tænker sig om. Smider et cigaretskod i grøftekanten eller slukker dem i gamle træstubbe. Det kan også være brug af ukrudtsbrændere, der sætter ild i hækken eller at folk tømmer grillen, mens der stadig er gløder – eller har den stående i tørt græs,« remser Ole Gregersen op og tilføjer:

»Jeg tænker ikke, at nogle af de naturbrande, vi har set i vores område, er tilsigtede.«

Derudover roser han folk for generelt at være gode til at følge afbrændingsforbuddet.

»Det virker som om at folk har forstået det og faktisk er gode til at overholde forbuddet. Vi får også mange opkald fra folk, der spørger om de må det ene eller det andet – og det er jo fint, at de er opmærksomme og ringer og spørger, inden de gør noget. Hellere ringe en gang for meget, end en gang for lidt,« siger Ole Gregersen.

Han tilføjer også, at man ikke behøver at være nervøs for bemandingen på brandstationerne her i sommerferien – hvis nu uheldet skulle være ude.

»Vi har samme mandskab hele året rundt, så der er ingen problemer,« siger han.

Faktaboks: Beredskab Østs afbrændingsforbud

Der er ikke forbud mod anvendelse af grill i Beredskab Østs område (Ballerup, Gentofte, Gladsaxe, Herlev og Lyngby-Taarbæk kommuner), hvis det sker på steder, hvor der ikke i forvejen er ordensregler, som forbyder brug af grill (det kan der for eksempel være i nogle offentlige parker).

Der er forbud mod anvendelse af ukrudtsbrænder samt afbrænding af bål. Dog tillades afbrænding af mindre bål, hvis:

1. der udvises allerstørste forsigtighed,

2. der er vand til brandslukning til rådighed ved bålet,

3. bålets størrelse er mindre end 80 cm i diameter,

4. bålets højde er mindre end 1,2 m,

5. bålet antændes på egnet bålsted eller -fad med en sikkerhedsafstand på mindst 15 m til letantændelig vegetation, oplag af brandnærende eller letantændelige stoffer og bygninger med letantændelig tag (sikkerhedsafstanden fordobles i vindens retning ved mere end jævn vind. Ved mere end hård vind er afbrænding forbudt).

6. bålet alene indeholder tørt, rent træ, træbriketter mv. (dvs. ikke haveaffald, blade, kvas og andet, som kan betyde flyveild fra bålet),

7. bålet er under opsyn indtil ild og gløder er slukket på en måde, så der ikke er fare for, at der efterfølgende opstår en brand.

I tvivlstilfælde skal afbrændingen ikke igangsættes.

Forbuddet trådte i kraft tirsdag den 19. juni 2018 og gælder indtil ophævelse af forbuddet bekendtgøres på www.beros.dk.

Kilde: Beredskab Øst