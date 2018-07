Søren Parmos verden er rundet af farver, fantasi og humor, der går igen i hans kunst. Foto: Flemming Schiller

kunstner I en nedlagt købmandsbutik i Måløv holder kunstmaler Søren Parmo til. Det er her hans fabulerende univers af fugle, tændstikmænd og damer med ’flyvepatter’ bliver til.

Af DORTHE OXGREN, dorthe@ballerupbladet.dk

’Kolonial’, ’Jørgen Andersen’ og ’Foderstoffer’ står der hen over facaden på den gamle købmandsbutik på Stationsvej 1 i Måløv. En i lokalhistorisk sammenhæng vigtig bygning i byens midte, for det var her, byens driftige købmand, Jørgen Andersen grundlagde familievirksomheden, der i dag er drevet af tredje generation.

Kolonialvarerne og foderstofferne er for længst væk, og i stedet er en anden entreprenant mand rykket ind. Det er kunstmaler Søren Parmo, der for fire år siden flyttede sit atelier og galleri ind i huset. Og det er herfra, han skaber sit fabulerende univers af farver og former, der sender tankerne i retningen af de danske Cobra-malere. Især Carl-Henning Pedersens fantasi-univers.

»Ja, det er utroligt, som han har kopieret mig,« siger Søren Parmo med underspillet jysk lune, der er en del af hans signatur. Selv om det er årtier siden, han flyttede fra fødebyen Ribe til København, så fornægter de jyske rødder sig ikke. Ej heller hans foretagsomhed, der ses tydeligt i galleriet. Her hænger og står konkrete udtryk på hans kreative drivkraft. Skulpturer af træ, store akrylbilleder og ditto af olie, små tegninger, lampeskærme og en vase. Alt sammen i stærke farver med naive og fabulerende motiver, der kalder smilet frem.

Foto: Flemming Schiller

»Jeg er ikke en skid disciplineret, men jeg kan ikke lade være med at tegne,« siger han og viser omslaget på sin kalender, hvor han har malet fugle, og et par hurtige tegninger inspireret af de mennesker, han møder på sin vej; to humoristiske skitser af en dame med ’flyvepatter’ og en tændstikmand.

»Jeg har nemmest ved at være glad,« siger han og binder snørebåndet på den ene gummisko, inden han rejser sig og henter et visitkort.

‘Jeg vil hellere være ung og feteret end gammel og irriteret,’ står der på kortet. Det er sådan, Søren Parmo insisterer på at se verden. I farver og med et glimt i øjet.

Besøgte Robert Jacobsen

Søren Parmo har tegnet, lige så længe han kan huske tilbage. En overgang drømte han om at blive tøjdesigner, men det lå, ligesom Kunstakademiet, ikke inden for rækkevidde, når man kommer fra en jysk provinsby i en tid, hvor man gik i sine forældre fodspor, forklarer han. Faren var ganske vist oprindeligt skiltemaler, og så blev han købmand. Og det samme blev Søren.

»Jeg turde ikke leve drømmen ud dengang. I dag havde jeg bare gjort det. Men mig og skolen var ikke nogen god kombination. Jeg var den frække dreng og kom ofte op hos skoleinspektøren. Men det var nu meget hyggeligt, så fik jeg en snak og af og til også en sodavand,« mindes han, der inden hans kreative løbebane fik luft under vingerne, drev en iskiosk i Haderslev og var importør af kulinariske specialiteter, som han solgte til specialforretninger. Og så tegnede han ellers på livet løs.

Foto: Flemming Schiller

»Jeg havde en kammerat, hvis forældre samlede på kunst; Jorn, Carl Henning og Richard Mortensen og også værker af Robert Jacobsen. Og så skete det af og til, at jeg blev sendt afsted for at hente noget hos ham. Det var helt fantastisk at komme ind i denne her kæmpestore hal, hvor han havde atelier, og hvor han franske svigersøn stod og svejsede,« fortæller Søren Parmo og beskriver i detaljer indkørslen til den berømte billedhuggers hjem og værksted.

Malede til prinsebryllup

Hans eget kunstneriske gennembrud kom først, da han flyttede til København. Her opfordrede nogle venner ham til at udstille sine billeder på Jeppes Badehotel i Lille Strandstræde i det indre København. En udstilling det lykkedes Søren Parmo at få Jyllands-Posten til at komme og anmelde.

»Det var helt vildt og betød, at jeg solgte ti billeder på en måned. Det er helt uhørt. Der kom kunstnere og spurgte, hvordan jeg, som var et ubeskrevet blad, havde haft held til at få Jyllands-Posten til at skrive om min udstilling,« husker Søren Parmo, der i dag er flittig med mobiltelefonen og på iPad’en for at gøre opmærksom på sit virke.

»Jeg har altid været fascineret af kunst. I Ribe lå der en kunsthandler, hvor jeg tit stod og kiggede ind ad vinduerne. Og jeg husker, det ramaskrig der var, da Carl Henning Pedersen skulle stå for udsmykningen af Ribe Domkirke. Men det er så flot, og det fungerer fantastisk,« siger den 52-årige kunstner, der selv lige har afsluttet en udsmykningsopgave i Maribo for Dansk Folkehjælp.

Han har også været med til at klæde en Gjøl-trold på, til fordel for Kræftens Bekæmpelse, lavet kagedåser og indkøbsnet. Blandt de mere kuriøse opgaver, Søren Parmo har løst, er udsmykningen af en Rex-stol, som i anledningen af kronprinseparrets bryllup, skulle på auktion til fordel for Red Barnet, som kronprinsen er protektor for: ’Would you MARY me – Det kan du stole på jeg vil’, står der på ryglænet – med Parmos vanlige signatur.

Søren Parmo er altid at finde i galleriet mandag til fredag klokken 14-18 eller efter aftale. Læs mere på www.

sorenparmo.dk

Fotos herunder: Flemming Schiller