Stationerne får en overhaling

Mens togtrafikken holder sommerpause bliver der udført renoveringer på stationerne. Foto: Arkivfoto

renoveringer Mere lys, bænke og affaldsbeholdere på perronen i Ballerup, renovering af trappe og tag i Skovlunde og nye glasplader i Måløv. Der arbejdes på stationerne, mens s-togene holder sommerferie.

Af Mia Thomsen

Når kunder og S-tog vender tilbage til Frederikssundsbanen i slutningen af august, så er der lavet reparationer og vedligeholdelsesarbejder på de fleste af stationerne, så de er klar til at tage imod de togrejsende igen.

»Der er rimelig tomt for kunder på stationerne lige nu. Den ro udnytter vi til at få lavet nogle opgaver på stationerne, som er lettere at få gennemført nu, så kunderne kan vende tilbage til en renoveret togstrækning med stationer, der er blevet istandsat i forskelligt omfang. Det ser vi frem til,« siger Niels A Dam, der er chef for bygherre og entreprise i DSB Ejendomme.

I Ballerup Kommune er der også en række arbejder i gang af forskellig størrelse. På Skovlunde Station er der fred til at færdiggøre renoveringen af stationens trappe, perrontag samt andre opgaver. På Kildedal og Måløv Stationer bliver der sat nye gennemsigtige glasplader i venterummene, der giver mere lyse og overskuelige venterum.

Desuden bliver belysningen udskiftet på perronerne på Ballerup Station under centret, så der kommer mere lys på dem og så får bænke og affaldsbeholdere en omgang.

Knap så tydeligt for kunderne er vedligeholdelsesopgaver, der foretages på nogle stålkonstruktioner på stationerne i Kildedal og Måløv, oplyser DSB.