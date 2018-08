Tequila for enhver smag

Bjørn Smalbro har henved 60 forskellige mærker af Tequila på hylderne, og i alle prislag, fra 150 til 1000 kroner for en flaske af den mexicanske brændevin. Foto: Flemming Schiller

brændevin Bjørn Smalbro er blevet tequilaekspert ved et tilfælde. Hans webshop råder over Skandinaviens største udvalg af den mexicanske brændevin. Alle lavet af ren Agave-saft.

Af DORTHE OXGREN, dorthe@ballerupbladet.dk

På Bjørn Smalbros kontor i Industriparken i Ballerup står flasker med tequila og mezcal skulder ved skulder. Høje, slanke og elegante flasker, små og tykke flasker og nederst på hylderne noget for dem, med en mere morbid smag; flasker formet som kranier.

Henved 60 forskellige mærker af den mexicanske spiritus, kan fås i Bjørn Smalbros webbutik www.tequila.dk. For et halvt års tiden siden flyttede han forretningen fra Frederiksberg til Ballerup for at få mere plads til varerne. Her kan kunderne komme og smage på dråberne og afhente deres varer.

Forretningen startede som lidt af en tilfældighed. For Bjørn Smalbro er egentlig grafiker af uddannelse og havde aldrig smagt den mexicanske brændevin, der for mange forbindes med ’sprutten med hatten’, og som giver en voldsom hovedpine dagen efter.

Grebet af historien

»Jeg er grafiker og lavede på et tidspunkt hjemmesider, og en af mine kunder var meget glad for tequila, så han bad mig tage med til Tyskland og købe ind. Og det gjorde jeg så, og fik også smagt på sagerne,« fortæller Bjørn Smalbro, der begyndte at lege med ideen om at sælge tequila i Danmark online.

Han lavede en hjemmeside med tilhørende webshop, og siden 2010 har forretningen udviklet sig og er også et mini-leksikon om tequila og mezcal, en afart af den mexicanske brændevin.

Foto: Flemming Schiller

»Jeg er blevet grebet af det, for der tegner sig et større billede omkring produktionen af tequila, som er nært forbundet med Mexicos historie og kultur. Det er typisk små familiedrevne landbrug med et destilleringsapparat, der producerer tequilaen, og de er meget passionerede omkring det. Den er blandt andet omgivet af samme handelsbeskyttelse som den franske champagne. Det er kun tequila, der er produceret i området omkring byen af samme navne, der må hedde det,« fortæller Bjørn Smalbro om de sorter af mexicansk brændevin, han sælger.

De er produceret af 100 procent agavesaft, modsat de mærker der bærer betegnelsen mixtos, der laves af en blanding af saft fra agaver og sukkerrør.

Hatten og hovedpinen

Det betyder også, at Bjørn Smalbros sortiment er dyrere, for agaven er en kostbar afgrøde, skal være seks år gammel, før man kan udvinde saften af den. Det sker lige før, planten går i blomst og dør, hvilket har nogle kedelig indvirkninger på økosystemet. For det er flagermus, der sørger for bestøvningen af agaveplanterne. Men når de høstes lige før de går i blomst, kan flagermusen, hverken hente næring eller bestøve agaverne. Bæredygtige produktionsmetoder er derfor begyndt at snige sig ind på tequila-markedet, og Bjørn Smalbro har også en enkelt økologisk tequila i sortimentet.

»Udvalget af tequila i Danmark er ikke ret stort. Supermarkedet sælger måske en enkelt, den med hatten og hovedpinen. Og i spiritusforretningerne fører de typisk heller ikke flere mærker,« forklarer Bjørn Smalbro, der har udviklet sig til lidt af en kender af tequila og mezcali.

Indtil 1980’erne var tequila betragtet som fattigmandssprut. Men så kom en amerikansk milliardær og entreprenør ind i billedet og lancerede Patron Tequila, som regnes for at være verdens bedste af sin art. Og som Bjørn Smalbro også forhandler.