Det summer på gymnasiet

Borupgaard Gymnasiums bier har blandt andet sørget for honning til alle lærerne samt en del til næste års bioteknologihold, der skal lave mjød og lære om gæringsprocesser. Foto: Privatfoto

biavl Borupgaard Gymnasium er ikke blot hjemsted for en masse unge mennesker, men også for 100.000 bier.

Af Mia Thomsen

Når man tænker på Borupgaard Gymnasium forestiller man sig nok, at matriklen har en overvægt af – ja, unge gymnasieelever, naturligvis. Men nej. De 1200 elever udgør faktisk kun en lille bitte del af gymnasiets samlede ’’befolkning’’. Dem der er allerflest af er nemlig… bier!

Ikke mindre en 100.000 bier holder nemlig til i ’Boag Bigården’, som både bruges i undervisningen og som et bidrag til naturen.

»I Danmark har insekterne det hårdt og biernes bestøvning af vores blomster, frugttræer og buske er under pres. Derfor er dette projekt noget som rækker ud over mange af de almindelige skoleprojekter – noget som både er naturbevarelse og bæredygtighed i fuldt flor,« fortæller Peter Sjøholm, der er talentkoordinator og biavler på gymnasiet.

Sommerhøsten kom i hus

Bierne har boet på gymnasiet i et par år nu og har både bibragt både søde oplevelser og angstprovokerende udfordringer for eleverne, når de hopper i bidragterne for at besøge de tre bifamilier.

Eleverne i 1.i har lavet deres helt eget bilaug med fire niveauer af udfordringer, så de gradvis kan vænne sig til omgangen med bierne:

1. Som bi-ven skal man have bidragt på og med ned og se på bierne

2. Åbning af stade og afslappet omgang med de dejlige insekter

3. Undersøgelse af tavler efter dronning

4. Høstning og slyngning af honning

Der er allerede fem elever fra 1.i som har gennemført alle fire niveauer og flere er på vej, når de kommer tilbage efter sommerferien.

Årets honninghøst blev foretaget af fem elever fra klassen, og resultatet blev hele 38 kilo nyslynget og lækker honning.

Honningen er i år blevet brugt som en lille sommergave til alle lærerne på gymnasiet. Derudover vil der være honning til blandt andet mjødproduktion i bioteknologi i næste skoleår.

»Selvfølgelig i faglig tilgang til gæringsprocesserne,« understreger Peter Sjøholm med et grin.

Tre elever fra 1.i, Dania Ali Kuthayer Al-Hamdan, Louise Riistoft Schwarting og Caroline Hammelboe kigger på, mens honningen flyder langsomt ud af honningslyngen.