Billeder fra ‘Dans på Torvet’

I går var der mulighed for at lære at danse græsk dans og linedance på Kirketorvet i Ballerup. Det blev en sjov og hyggelig oplevelse for de mange, der lagde vejen forbi. Foto: Flemming Schiller

galleri I går torsdag den 2. august var der græsk dans og linedance på programmet ved sommerens 'Dans på Torvet' i Ballerup. Vores fotograf var et smut forbi og skød disse fine billeder:

Af Mia Thomsen